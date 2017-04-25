Кличко vs Джошуа — любовь и ненависть. Колонка Хрюнова
Колонка известного российского промоутера Владимира Хрюнова.
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Какие чувства вызывает у вас имя Владимира Кличко? Одни его любят, ожидая с нетерпением возвращения на ринг после полуторагодовалого перерыва, другие ненавидят за скучный бокс и его долгую эру доминирования в супертяжелом весе. Но именно эта любовь и ненависть и заставит всех посмотреть его следующий бой с Энтони Джошуа в прямом эфире — именно он, а не его соперник, будет притягивать интерес зрителей.
И я, как и вы, люблю и ненавижу Кличко. Для начала назову несколько причин, почему считаю, что Кличко победит.
Несколько причин есть в самом Джошуа, который, кстати, не проводил длинных 12-раундовых боев целиком ни разу. В его голове нет ни плана, ни ощущения, что он может победить в этом поединке. В свое время он был
Есть здесь и бизнес-причины: Кличко побеждать в этом поединке, что называется, очень надо. Потому что у него есть невыполненные обязательства перед немецким телеканалом RTL. Прибавить к этому собственные амбиции боксера — думаю, для него складывается отличный шанс. Потому что поражение для Владимира все же будет означать окончание блестящей и без того карьеры.
Не скрываю, что буду болеть за Кличко. Более того, я являюсь его талисманом — на всех боях, которых я присутствовал, он побеждал нокаутом. И сейчас я откладываю все дела и отправляюсь в Лондон, приглашения получил, что интересно, от промоутеров обоих соперников — Эдди Хирна и Бернта Бенте. Обязательно поделюсь впечатлениями из Лондона на страницах газеты, потому что вокруг будет происходить много вещей, которые не видны постороннему глазу, но которые действительно определят результат.
Хорошее вино с возрастом становится лучше, а в боксе это правило не работает. Для победы Владимиру нужно будет быть самим собой, но только пятилетней давности. В этом бою нужно быть свежим, многое будет зависеть от физической формы. Думаю, для этого все было сделано правильно, потому что Кличко проводил подготовку в своем излюбленном месте, в австрийском среднегорье. К тому же, Владимир вариативен, и это его плюс. А то, что Джошуа попытался показать в социальных сетях, как он готовился в хорошем
Главные неудобства Джошуа — опыт Владимира Кличко и его собственное неумение переносить стресс. Поверьте, стресса для британца будет предостаточно. Представьте переполненный «Уэмбли» — если у Джошуа с самого начала
Если Владимиру удастся начать попадать, как он умеет, он не будет ждать окончания 12-го раунда. Считаю, что все решится в середине боя: восьмой раунд, победа Кличко нокаутом. Конечно, не будем забывать и то, что Джошуа — олимпийский чемпион, с ним работает достаточно серьезная команда, которая подготовит
Подчеркнул бы, что отсутствие статуса фаворита — выгодная позиция для Владимира. Если он проиграет, его за это никто не осудит — полтора года без боев, закончился Кличко — и закончился. А вот если он выиграет!.. И к этому уже сегодня есть косвенные признаки — я в курсе, что есть перепалки по поводу судейской коллегии, что в Лондон лично летит президент WBA Жилберту Мендоса. Там будет большое столкновение
В случае проигрыша у Кличко не остается шансов на продолжение — исчезнут возможности проводить титульные бои. Владимир — фигура чемпионского калибра, генератор большого
Если Владимир Кличко выиграет, думаю, он проведет еще три боя до окончания карьеры. Судя по определенным обстоятельствам, одним из них может быть поединок против Александра Устинова — с удовольствием бы посмотрел такой бой. Что касается разговоров о реванше с Поветкиным, — считаю Александра сильнейшим супертяжеловесом современности, который, к сожалению, оказался в
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