Какие чувства вызывает у вас имя Владимира Кличко? Одни его любят, ожидая с нетерпением возвращения на ринг после полуторагодовалого перерыва, другие ненавидят за скучный бокс и его долгую эру доминирования в супертяжелом весе. Но именно эта любовь и ненависть и заставит всех посмотреть его следующий бой с Энтони Джошуа в прямом эфире — именно он, а не его соперник, будет притягивать интерес зрителей.

И я, как и вы, люблю и ненавижу Кличко. Для начала назову несколько причин, почему считаю, что Кличко победит.

Во-первых, то, как Владимир выглядел в бою с Тайсоном Фьюри, не должно быть показателем. Потому что тогда у него развернулась семейная драма с его подругой Хайден Панеттьер по поводу места, где будет находиться их ребенок. Ей предложили роль за две недели до его боя, и ответственный родитель Владимир узнал, что его ребенок мог оказаться в приюте. Естественно, что он полетел с этим разбираться, и все его эмоции ушли туда, поэтому он не выглядел сконцентрированным, был разобранным. К слову, даже на момент боя проблема не была решена.

Несколько причин есть в самом Джошуа, который, кстати, не проводил длинных 12-раундовых боев целиком ни разу. В его голове нет ни плана, ни ощущения, что он может победить в этом поединке. В свое время он был спарринг-партнером Кличко, он знает, как Владимир сильно бьет и как своевременно это делает. И это серьезный психологический фактор не в пользу британца. К тому же, несмотря на то, что боксер является обладателем титула IBF, все складывалось так, что его еще сильно не били — с такой оппозицией он столкнется впервые.

Есть здесь и бизнес-причины: Кличко побеждать в этом поединке, что называется, очень надо. Потому что у него есть невыполненные обязательства перед немецким телеканалом RTL. Прибавить к этому собственные амбиции боксера — думаю, для него складывается отличный шанс. Потому что поражение для Владимира все же будет означать окончание блестящей и без того карьеры.

Не скрываю, что буду болеть за Кличко. Более того, я являюсь его талисманом — на всех боях, которых я присутствовал, он побеждал нокаутом. И сейчас я откладываю все дела и отправляюсь в Лондон, приглашения получил, что интересно, от промоутеров обоих соперников — Эдди Хирна и Бернта Бенте. Обязательно поделюсь впечатлениями из Лондона на страницах газеты, потому что вокруг будет происходить много вещей, которые не видны постороннему глазу, но которые действительно определят результат.

Хорошее вино с возрастом становится лучше, а в боксе это правило не работает. Для победы Владимиру нужно будет быть самим собой, но только пятилетней давности. В этом бою нужно быть свежим, многое будет зависеть от физической формы. Думаю, для этого все было сделано правильно, потому что Кличко проводил подготовку в своем излюбленном месте, в австрийском среднегорье. К тому же, Владимир вариативен, и это его плюс. А то, что Джошуа попытался показать в социальных сетях, как он готовился в хорошем фитнес-зале… Думаю, скоро ему покажут разницу между кроссфитом и боксом.

Главные неудобства Джошуа — опыт Владимира Кличко и его собственное неумение переносить стресс. Поверьте, стресса для британца будет предостаточно. Представьте переполненный «Уэмбли» — если у Джошуа с самого начала что-то будет не получаться, это просто станет давить на него огромной ответственностью.

Если Владимиру удастся начать попадать, как он умеет, он не будет ждать окончания 12-го раунда. Считаю, что все решится в середине боя: восьмой раунд, победа Кличко нокаутом. Конечно, не будем забывать и то, что Джошуа — олимпийский чемпион, с ним работает достаточно серьезная команда, которая подготовит какие-то варианты на этот бой, но братья Кличко проходили и не через такое.

Подчеркнул бы, что отсутствие статуса фаворита — выгодная позиция для Владимира. Если он проиграет, его за это никто не осудит — полтора года без боев, закончился Кличко — и закончился. А вот если он выиграет!.. И к этому уже сегодня есть косвенные признаки — я в курсе, что есть перепалки по поводу судейской коллегии, что в Лондон лично летит президент WBA Жилберту Мендоса. Там будет большое столкновение бизнес-интересов, в том числе выяснение отношений между промоутерами. В этом году такого еще не было — думаю, это будет бой года.

В случае проигрыша у Кличко не остается шансов на продолжение — исчезнут возможности проводить титульные бои. Владимир — фигура чемпионского калибра, генератор большого бизнес-интереса, он притягивает внимание огромного числа болельщиков. Но это все в том случае, если он наверху. И сейчас времени и обстоятельств, которые позволили бы Кличко еще раз упасть и снова начать потом подниматься, уже не существует.