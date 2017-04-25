Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг в июле
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг в грядущем июле.
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Фьюри хочет выступить в рамках одного вечера с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом. Сондерс сразится с Автандилом Хурцидзе.
«Цыганский Король сообщает миру, что он будет аккомпанировать единственному в мире Билли Джо Сондерсу, когда он будет драться с “Дэнни де Вито”. Я возвращаюсь. Еду в Марбелью тренироваться. Я возвращаюсь, чтобы разобраться со всеми мешками. Здесь так много мешков, надо избавиться от них», — написал Фьюри в «инстаграме».
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