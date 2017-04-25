Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29549421/
25 апреля 2017, 18:30 | Бокс | ТАСС

Мельцер и Кравцов вошли в тренерский совет Федерации бокса России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Известные специалисты Марк Мельцер и Эдуард Кравцов вошли в состав тренерского совета Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Как ранее сообщал ТАСС, тренерский совет был создан в Федерации бокса России, его возглавил бывший главный тренер сборной Николай Хромов.

Помимо Мельцера и Кравцова в состав совета вошли главные тренеры мужской и женской сборных России Олег Меньшиков и Иван Шидловский соответственно. Членами совета стали тренеры сборных России Александр Лукьянов и Виктор Волков, а также Зубер Джафаров, Валериан Соколов и Ахмед Рагимов.

Федерацию бокса России в настоящий момент возглавляет генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

ФИФА: иностранной прессе для работы не на Кубке конфедераций нужно разрешение МИД РФ

Кучеров и Мозякин сыграют за сборную России на заключительном этапе хоккейного Евротура

Виталий Мутко назвал себя большим поклонником Лионеля Месси