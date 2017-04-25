Всемирная боксерская ассоциация (WBA) специально для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа создала уникальный чемпионский пояс. Об этом сообщается в Twitter организации. На поясе выгравированы образы двух боксеров, которые сойдутся в ринге 29 апреля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Personalized Super Champion <a href="https://twitter.com/hashtag/WBAbelt?src=hash">#WBAbelt</a> for <a href="https://twitter.com/Klitschko">@Klitschko</a> vs <a href="https://twitter.com/anthonyfjoshua">@anthonyfjoshua</a> by <a href="https://twitter.com/SARTONK">@SARTONK</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JoshuaKlitchsko?src=hash">#JoshuaKlitchsko</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WBAboxing?src=hash">#WBAboxing</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/boxeo?src=hash">#boxeo</a> <a href="https://t.co/ZkKf9xzAmE">pic.twitter.com/ZkKf9xzAmE</a></p>— WBA (@WBABoxing) <a href="https://twitter.com/WBABoxing/status/856652750872092672">24 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее чемпионский пояс WBA принадлежал скандальному британскому боксеру Тайсону Фьюри, который был вынужден от него отказаться. В ближайшую субботу Владимир Кличко и Энтони Джошуа поспорят за вакантный чемпионский титул.

Встреча 41-летнего украинца и 27-летнего британца пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF (ныне принадлежит Джошуа), а также вакантный пояс IBO.