Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29545200/
25 апреля 2017, 13:56 | Бокс | УНИАН

Для боя Кличко — Джошуа создан специальный чемпионский пояс с портретами боксеров

На поясе WBA выгравированы образы двух боксеров, которые сойдутся в ринге 29 апреля.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) специально для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа создала уникальный чемпионский пояс. Об этом сообщается в Twitter организации. На поясе выгравированы образы двух боксеров, которые сойдутся в ринге 29 апреля.

Ранее чемпионский пояс WBA принадлежал скандальному британскому боксеру Тайсону Фьюри, который был вынужден от него отказаться. В ближайшую субботу Владимир Кличко и Энтони Джошуа поспорят за вакантный чемпионский титул.

Встреча 41-летнего украинца и 27-летнего британца пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF (ныне принадлежит Джошуа), а также вакантный пояс IBO.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

Лавров заявил, что для введения миротворцев ООН на Донбасс нужно согласие боевиков

Командир штурмовой группы об ожесточенных боях на Светлодарской дуге: это было не подготовлено

Украина в марте сократила потребление угля почти на 38%