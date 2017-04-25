Фируза Шарипова проведет третий бой за три месяца

Единственная казахстанка в профессиональном боксе Фируза Шарипова в интервью AllFight.ru рассказала о своих планах.

— Сегодня мой менеджер Сергей Завилейский сообщил мне, что следующий бой мы проведем 27 мая в Москве. На самом деле мы рассматривали две даты: 20 мая в Армении и 27 мая в Москве. Остановились на втором варианте. Буду готовиться именно под эту дату, — сказала Шарипова.

— Это будет рейтинговый бой или уже титульный?

— Мы готовы к титульному бою. Здесь вопрос только в спонсорах. Ну и если организаторы EXPO-2017 примут наше предложение, то 27 мая я проведу бой за титул WBC International, а уже в рамках выставки — за полноценный титул чемпионки мира по версии WBC.

— Уже что-то известно о сопернице?

— Все зависит от того, какой это будет бой. У нас уже есть варианты для титульного боя, мы давно ведем с ними переговоры. Если бой будет рейтинговый, то и соперницу подберем соответствующую. Варианты есть, по крайней мере я знаю, кто это может быть. Конечно, очень хотелось бы, чтобы организаторы EXPO приняли наше предложение, и бой уже был за титул.

Стоит отметить, что для Шариповой предстоящий бой в мае станет третьим за последние три месяца. 4 марта она единогласным решением судей победила россиянку Юлию Чернобородову, а 7 апреля за 54 секунды нокаутировала еще одну представительницу России — Викторию Котову. В обоих случаях соперницы Шариповой были дебютантками профи-ринга.

22-летняя Шарипова дебютировала в профи в мае 2016 года. На ее счету пять боев, в которых она одержала четыре победы (два нокаутом) и одно поражение.