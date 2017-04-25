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https://sport.mail.ru/news/boxing/29542817/
25 апреля 2017, 14:00 | Бокс | УНИАН

Объявлены рефери боя за титул чемпиона мира Кличко — Джошуа

В случае проведения полного боя судьбу победителя поединка по очкам будут решать арбитры из США и Пуэрто-Рико.

Названа бригада судей, которые будут обслуживать поединок украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа, сообщает Isport.

Рефери в ринге назначен американец Дэвид Филдс, который имеет за плечами 17 лет опыта судейской работы и отсудил более 200 поединков разного уровня.

Оценки в бою будут выставлять американские рефери Дон Трелла и Стив Вейфелд, а также Нельсон Васкес из Пуэрто-Рико.

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Вживую за схваткой двух лучших супертяжей современности будут наблюдать 90 тысяч фанатов бокса.

В бою Кличко-Джошуа на кону будут стоять чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и титул «суперчемпиона» WBA.

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