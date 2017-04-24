Олег Маскаев: Ясность с моим боем появится к осени
Чемпион мира по версии WBC россиянин Олег Маскаев готовит возвращение на ринг в России.
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Один из наиболее известных российских
БЫЛ ВЫБОР ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ И НЕ УЙТИ В КРИМИНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
— На какой стадии сейчас подготовка к вашему бою?
— Тренироваться я никогда не прекращал. Как только получу предложение, такое, чтобы меня устраивало, будет определен соперник, и вперед. Самочувствие отличное и, самое главное, есть огромное желание продолжить карьеру. Я не знаю, стану ли я чемпионом или нет. Но и в моем возрасте есть возможность стать чемпионом, если хорошо подготовиться и верить в свои силы. Проведу пару боев, на сколько хватит здоровья. А дальше уйду на тренерскую работу, но слово свое я все равно скажу.
— Не жалеете, что в свое время уехали жить в Штаты?
— Я уже много лет в Калифорнии, здесь учатся мои дети. У старших детей свои семьи, я уже дедушка. Но я часто приезжаю в Россию, у меня здесь осталось много родственников. Я уехал в 1995 году, после развала СССР. Был выбор продолжить карьеру боксера и не уйти в криминальные структуры. Я выбрал первый вариант, отправился в Америку и там продолжил спортивную карьеру. В СНГ не было ни перспективы, ни ресурсов реализовываться на профессиональном ринге.
— Вы ушли с профессионального ринга в 2013 году после боя с Дэнни Уильямсом в Краснодаре.
— Четыре года назад, когда я выходил на бой, я был здоровый и крепкий. Но меня беспокоила спинная грыжа. Боль была такой сильной, что в Краснодаре я буквально ходил по заборам. Мне сделали два укола, и
— Как вы сами оцениваете свои силы после трехлетнего перерыва?
— Все чемпионские навыки у меня остались. К сожалению, только здоровье подвело, в профессиональном боксе травмы неизбежны. Но время уходит. Поэтому, у меня есть желание вернуться сейчас и провести несколько боев. Показать, что у человека есть дух и чемпионский опыт остался. Главное, что я хочу боксировать именно на родине, в России. У меня есть пояс WBC, и этим поясом никто из российских тяжеловесов пока не владел. Была возможность получить его у Саши Поветкина. Но он до этого еще не дошел.
— А кто из промоутеров делает вам предложения, если не секрет?
— Пока у нас переговоры не закончатся, имен и компаний я озвучивать не буду. Думаю, ближе к осени все сойдется в одну точку. Будет это август или сентябрь, значения не имеет. Я — поздний цветок. И в сборной Советского Союза поздно показал результат, и стал чемпионом только в 37 лет, когда уже боксируют в ветеранах. Самое главное для меня сейчас подобрать правильного соперника по моим силам и сделать несколько шагов вперед. А остальное у меня уже все было.
ГОНОРАР НЕ ВАЖЕН, ГЛАВНОЕ ДОКАЗАТЬ, ЧТО Я ЖИВ
— А какие соперники сейчас обсуждаются?
— Думаю,
— А с кем вам в идеале хотелось бы встретиться на ринге?
— С боксерами среднего класса или с
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— Гонорар мне не важен. Самое главное, выйти, показать, что я жив.
— Все помнят ваш знаменитый бой с Рахманом. Он был самым сложным в вашей карьере?
— Нельзя назвать один бой легким, а другой тяжелым. Все бои сложные. Главное, постоянно поддерживать себя в хорошей форме, даже если не выступаешь. Мужчина с возрастом теряет силу. Этого допускать нельзя. Джорджу Форману было 45 лет, когда он стал чемпионом мира в тяжелом весе. Вот это результат.
— Вы общаетесь с боксерами из России, эмигрировавшими, как и вы, в Штаты, с теми, кто тренируется в Америке? С Ковалевым, Гассиевым?
— Это другое поколение боксеров. У меня контактов с ними нет, они значительно моложе. Я следил за ситуацией вокруг Поветкина. Думаю, что Саша вернется. Если человек был рядом с пьедесталом, он захочет понять ногу, чтобы поставить ее на верхнюю ступеньку. Пусть, по крайней мере, попытается это сделать.
МНЕ ПРЕДЛАГАЛИ «ПОДСТАВУ» ПОД СИЛЬНЫХ БОЙЦОВ
— Вы согласились на предложение от россиян, неужели за это время у вас не было ни разу предложений от американских промоутеров?
— Были. Из Англии звонили, предлагали выйти на бой. Но я же вижу, что это чисто коммерческие бои, подстава под сильных бойцов. Люди хотели пройтись по моей истории бокса. Поэтому, я отказывался, мне это не надо. Жалею о том, что вышел на свой титул слишком рано, надо было подождать немножко до полного выздоровления.
— Сейчас стало модным из большого спорта уходить в политику. Сначала Карелин, потом Валуев, теперь — Дрозд.
— Человек должен чувствовать в себе силы и способности. Когда человек уходит из спорта в политику, он хочет
— Соскучились по большому боксу?
— Да. Мне все равно, что обо мне говорят. Я отдохнул хорошо, перезарядил батарейки. Здоровое нормальное чувство. Это как иммунная система у человека. Если не будешь ее активировать, она потихоньку гаснет.
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