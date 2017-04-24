Олег Маскаев: Ясность с моим боем появится к осени

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Один из наиболее известных российских боксеров-профессионалов, чье имя в свое время было на первых строчках всемирных боксерских рейтингов, принял решение вернуться на профессиональный ринг. О своем решении 48-летний россиянин, эмигрировавший в США в 1995 году, объявил в конце марта, но тогда его слова в России никто не воспринял серьезно. Затем появилась информация о том, что Олег Маскаев приступил к тренировкам и готовится провести бой этой весной. Видимо, в тот момент уже начались переговоры с промоутерской компанией, название которой сам Олег держит в секрете.

БЫЛ ВЫБОР ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ И НЕ УЙТИ В КРИМИНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

— На какой стадии сейчас подготовка к вашему бою?

— Тренироваться я никогда не прекращал. Как только получу предложение, такое, чтобы меня устраивало, будет определен соперник, и вперед. Самочувствие отличное и, самое главное, есть огромное желание продолжить карьеру. Я не знаю, стану ли я чемпионом или нет. Но и в моем возрасте есть возможность стать чемпионом, если хорошо подготовиться и верить в свои силы. Проведу пару боев, на сколько хватит здоровья. А дальше уйду на тренерскую работу, но слово свое я все равно скажу.

— Не жалеете, что в свое время уехали жить в Штаты?

— Я уже много лет в Калифорнии, здесь учатся мои дети. У старших детей свои семьи, я уже дедушка. Но я часто приезжаю в Россию, у меня здесь осталось много родственников. Я уехал в 1995 году, после развала СССР. Был выбор продолжить карьеру боксера и не уйти в криминальные структуры. Я выбрал первый вариант, отправился в Америку и там продолжил спортивную карьеру. В СНГ не было ни перспективы, ни ресурсов реализовываться на профессиональном ринге.

ИЗ-ЗА БОЛИ ХОДИЛ БУКВАЛЬНО ПО ЗАБОРАМ

— Вы ушли с профессионального ринга в 2013 году после боя с Дэнни Уильямсом в Краснодаре.

— Четыре года назад, когда я выходил на бой, я был здоровый и крепкий. Но меня беспокоила спинная грыжа. Боль была такой сильной, что в Краснодаре я буквально ходил по заборам. Мне сделали два укола, и как-то вытянул тот бой благодаря опыту. На операцию не согласился. В Штатах меня лечили разные доктора и профессоры, протекторы всякие вставляли. И никто мне ничего не объяснял. А помогли мне простые ребята-штангисты, и на их формуле я до сих пор нормально живу и тренируюсь. И даже занимаюсь штангой потихоньку.

— Как вы сами оцениваете свои силы после трехлетнего перерыва?

— Все чемпионские навыки у меня остались. К сожалению, только здоровье подвело, в профессиональном боксе травмы неизбежны. Но время уходит. Поэтому, у меня есть желание вернуться сейчас и провести несколько боев. Показать, что у человека есть дух и чемпионский опыт остался. Главное, что я хочу боксировать именно на родине, в России. У меня есть пояс WBC, и этим поясом никто из российских тяжеловесов пока не владел. Была возможность получить его у Саши Поветкина. Но он до этого еще не дошел.

— А кто из промоутеров делает вам предложения, если не секрет?

— Пока у нас переговоры не закончатся, имен и компаний я озвучивать не буду. Думаю, ближе к осени все сойдется в одну точку. Будет это август или сентябрь, значения не имеет. Я — поздний цветок. И в сборной Советского Союза поздно показал результат, и стал чемпионом только в 37 лет, когда уже боксируют в ветеранах. Самое главное для меня сейчас подобрать правильного соперника по моим силам и сделать несколько шагов вперед. А остальное у меня уже все было.

ГОНОРАР НЕ ВАЖЕН, ГЛАВНОЕ ДОКАЗАТЬ, ЧТО Я ЖИВ

— А какие соперники сейчас обсуждаются?

— Думаю, кто-то из десятки сильнейших. Будет осознанный подбор соперника совместно с тренером. Меня продолжает тренировать Дик Вудс, вместе с которым я завоевал свой чемпионский титул. Нужно сохранять постоянство. Это и в бизнесе так. С самого начала, когда я только приехал в Америку, свои первые финансы вложил в бизнес. Постепенно это дает результат.

— А с кем вам в идеале хотелось бы встретиться на ринге?

— С боксерами среднего класса или с кем-то из молодых. Во-первых, я должен прочувствовать, где я сейчас нахожусь. Есть желание показать всем пример. Доказать, что в любом возрасте можно заниматься боксом. Чтобы молодежь тянулась к спорту. Бой пройдет в одном из городов России на усмотрение промоутера.

— Какой-то конкретный гонорар с промоутерами обсуждается?

— Гонорар мне не важен. Самое главное, выйти, показать, что я жив.

— Все помнят ваш знаменитый бой с Рахманом. Он был самым сложным в вашей карьере?

— Нельзя назвать один бой легким, а другой тяжелым. Все бои сложные. Главное, постоянно поддерживать себя в хорошей форме, даже если не выступаешь. Мужчина с возрастом теряет силу. Этого допускать нельзя. Джорджу Форману было 45 лет, когда он стал чемпионом мира в тяжелом весе. Вот это результат.

— Вы общаетесь с боксерами из России, эмигрировавшими, как и вы, в Штаты, с теми, кто тренируется в Америке? С Ковалевым, Гассиевым?

— Это другое поколение боксеров. У меня контактов с ними нет, они значительно моложе. Я следил за ситуацией вокруг Поветкина. Думаю, что Саша вернется. Если человек был рядом с пьедесталом, он захочет понять ногу, чтобы поставить ее на верхнюю ступеньку. Пусть, по крайней мере, попытается это сделать.

МНЕ ПРЕДЛАГАЛИ «ПОДСТАВУ» ПОД СИЛЬНЫХ БОЙЦОВ

— Вы согласились на предложение от россиян, неужели за это время у вас не было ни разу предложений от американских промоутеров?

— Были. Из Англии звонили, предлагали выйти на бой. Но я же вижу, что это чисто коммерческие бои, подстава под сильных бойцов. Люди хотели пройтись по моей истории бокса. Поэтому, я отказывался, мне это не надо. Жалею о том, что вышел на свой титул слишком рано, надо было подождать немножко до полного выздоровления.

— Сейчас стало модным из большого спорта уходить в политику. Сначала Карелин, потом Валуев, теперь — Дрозд.

— Человек должен чувствовать в себе силы и способности. Когда человек уходит из спорта в политику, он хочет какую-то пользу принести своему народу. Если у него эти способности есть, почему бы и нет? Мне таких предложений никто не делал, а сам я никогда не стремился к этому. Я постоянно нахожусь в Штатах. Это одна из причин.

— Соскучились по большому боксу?

— Да. Мне все равно, что обо мне говорят. Я отдохнул хорошо, перезарядил батарейки. Здоровое нормальное чувство. Это как иммунная система у человека. Если не будешь ее активировать, она потихоньку гаснет.