Кличко: Джошуа может рассыпаться, как печенье

«Опыт — это то, чего не купишь в магазине, его приобретают с годами. Парни бывают отлично готовы к бою и настроены на него, а потом рассыпаются, как печенья, ещё до первого боя. Я видел, как это бывает, видел настрой и как бойцы всё теряют прямо перед гонгом. Всё зависит от личности и характера», — приводит слова Кличко Boxing Scene.