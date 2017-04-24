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24 апреля 2017, 19:25 | Бокс | Чемпионат.com

Кличко: Джошуа может рассыпаться, как печенье

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко считает, что чемпион IBF Энтони Джошуа может не справиться с психологическим давлением перед боем с ним. Поединок состоится 29 апреля.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе Владимир <span class=error>Кличко</span> считает что чемпион IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> может не справиться с психологическим давлением перед боем с ним. Увеличить
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«Опыт — это то, чего не купишь в магазине, его приобретают с годами. Парни бывают отлично готовы к бою и настроены на него, а потом рассыпаются, как печенья, ещё до первого боя. Я видел, как это бывает, видел настрой и как бойцы всё теряют прямо перед гонгом. Всё зависит от личности и характера», — приводит слова Кличко Boxing Scene.
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