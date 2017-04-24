Досрочный выход в плей-офф, нокауты и 30 боев. Как «Астана Арланс» выступила в групповом раунде WSB

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Боксеры «Астана Арланс» набрали 15 очков из 18 возможных. Было проведено 30 поединков, в которых 20 раз была зафиксирована победа «арланов», в 10-ти — поражение (лучший результат по этому показателю у «Куба Домадорес» — 24 победы). Единственный проигрыш команда потерпела от «Узбек Тайгерс» (1 апреля, Ташкент). Поэтому в четвертьфинал «волки» пробились с первого места.

К слову, выход в следующий раунд нынешнего сезона WSB «Астана Арланс» оформил досрочно. Случилось это в четвертом матче против «Патриот Боксинг Тим».

В личной статистике всех боксеров, участвующих в WSB, в составе «арланов» есть лидеры своих весовых категорий. Так, Закир Сафиуллин по итогам групповой стадии стал лучшим среди бойцов до 60-ти киллограммов. В свою очередь Антон Пинчук возглавляет рейтинг до 91 килограмма.

Сафиуллин провел три поединка, и каждый из них завершил в свою пользу. В активе боксера 14 очков. Такое же количество боев и побед у Пинчука, однако у него 15 баллов. Одно очко Закир «потерял» за победу раздельным решением.

Кроме того, Олжас Саттыбаев с 10-ю очками на четвертом месте (до 52 килограммов), Ильяс Сулейменов также с 10-ю на третьем месте (до 56 килограммов), Асланбек Шымбергенов «набил» девять баллов (третье место в категории до 69 килограммов). У Армана Рысбек девять очков, что позволило ему занять четвертое место в категории до 81 килограмма.

«Арланы» трижды отправляли соперников в нокдаун, один из которых завершился победой нокаутом. Два нокдауна приходятся на счет Дилмурата Мижитова. В матче «Астана Арланс» — «Чайна Драгонс» в Атырау Мижитов в четвертом раунде дважды «уронил» Лю Яна.

Автором эффектного нокаута стал Арман Рысбек, «усыпивший» еще одного китайского боксера — Лида Вана (на этот раз в гостевой встрече).

За весь групповой раунд казахстанский клуб только один раз победил всухую. 4 марта, в Атырау, со счетом 5:0 был бит китайских клуб «Чайна Драгонс». Дважды команда была «на волоске» от проигрыша: в самом первом матче групповой стадии против «Патриот Боксинг Тим» и в последней против «Чайна Драгонс». Встречи завершились со счетом 3:2.

Принципиальное противостояние против узбекских боксеров имеет ничейный статус. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 4:1. «Арланы» были сильнее в Талдыкоргане, а «тигры» в Ташкенте.