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24 апреля 2017, 13:27 | Бокс | Sports.kz

Стал известен соперник «Astana Arlans» в чертвертьфинале WSB

Определился соперник казахстанского клуба «Astana Arlans» в четвертьфинале плей-офф Всемирной серии бокса, сообщает Sports.kz.

Определился соперник казахстанского клуба Astana Arlans в четвертьфинале <nobr>плей-офф</nobr> Всемирной серии бокса сообщает Sports.kz. Увеличить
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Им стал российский коллектив «Patriot Boxing Team». Первая матчевая встреча состоится в Кемерово 11 мая, ответная — в Алматы 20 мая.

Команды выступали в одной группе WSB. По итогам группового этапа «Арланы» заняли первое место, опередив россиян.

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