Стал известен соперник «Astana Arlans» в чертвертьфинале WSB
Определился соперник казахстанского клуба «Astana Arlans» в четвертьфинале
плей-офф Всемирной серии бокса, сообщает Sports.kz.
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Им стал российский коллектив «Patriot Boxing Team». Первая матчевая встреча состоится в Кемерово 11 мая, ответная — в Алматы 20 мая.
Команды выступали в одной группе WSB. По итогам группового этапа «Арланы» заняли первое место, опередив россиян.
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