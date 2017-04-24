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https://sport.mail.ru/news/boxing/29530322/
24 апреля 2017, 12:21 | Бокс | Sports.kz

Журавский сразится за титул чемпиона Европы по версии WBO

По информации сайта BoxRec.com, у казахстанского боксера Александра Журавского (13−2, 11 КО) поменялся соперник на следующий поединок, сообщает Sports.kz.

По информации сайта BoxRec.com у казахстанского боксера Александра <span class=error>Журавского</span> (13−2 11 КО) поменялся соперник на следующий поединок сообщает Sports.kz. Увеличить
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12 мая в Саутгемптоне (Великобритания) Журавский поборется за вакантный пояс чемпиона Европы по версии WBO в полусреднем весе с голландцем Стефеном Даньо (11−0−3, 6 КО).

Ранее сообщалось, что оппонентом Александра станет британец зимбабвийского происхождения Тамука Муча (16−0, 4 КО).

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