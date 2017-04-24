Журавский сразится за титул чемпиона Европы по версии WBO

Экс-чемпион мира Виталий Кличко, который на данный момент занимает пост мэра Киева, рассказал о том, что будет присутствовать на поединке своего брата Владимира с обладателем титула чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля в Лондоне.