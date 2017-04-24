Виталий Кличко будет присутствовать на поединке своего брата с Энтони Джошуа

«Это очень важно, когда вас кто-то поддерживает. Когда я боксировал, Владимир всегда находился рядом с рингом и поддерживал меня. И на этот раз я буду рядом с братом во время его боя с Джошуа в Лондоне. Конечно, у него есть замечательная команда, но моральная поддержка очень важна для моего брата. Я уверен, что победа будет за нами.

Это будет поединок двух олимпийских чемпионов. Джошуа не проиграл ещё ни одного боя, более того, он нокаутировал всех своих соперников. Он моложе Владимира на 12 лет, но я знаю, что Владимир сделает всё, чтобы победить. Я знаю своего брата как никто другой и могу с уверенностью сказать, что такой техники и опыта, какими он обладает, нет ни кого. И он знает, что стоит на кону, — приводит слова Виталия BoxingScene.