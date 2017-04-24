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https://sport.mail.ru/news/boxing/29529889/
24 апреля 2017, 11:51 | Бокс | Чемпионат.com

Виталий Кличко будет присутствовать на поединке своего брата с Энтони Джошуа

Экс-чемпион мира Виталий Кличко, который на данный момент занимает пост мэра Киева, рассказал о том, что будет присутствовать на поединке своего брата Владимира с обладателем титула чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля в Лондоне.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира Виталий <span class=error>Кличко</span> который на данный момент занимает пост мэра Киева рассказал о том что будет присутствовать на поединке своего брата Владимира с обладателем титула чемпиона мира IBF в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> который состоится 29 апреля в Лондоне. Увеличить
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«Это очень важно, когда вас кто-то поддерживает. Когда я боксировал, Владимир всегда находился рядом с рингом и поддерживал меня. И на этот раз я буду рядом с братом во время его боя с Джошуа в Лондоне. Конечно, у него есть замечательная команда, но моральная поддержка очень важна для моего брата. Я уверен, что победа будет за нами.

Это будет поединок двух олимпийских чемпионов. Джошуа не проиграл ещё ни одного боя, более того, он нокаутировал всех своих соперников. Он моложе Владимира на 12 лет, но я знаю, что Владимир сделает всё, чтобы победить. Я знаю своего брата как никто другой и могу с уверенностью сказать, что такой техники и опыта, какими он обладает, нет ни кого. И он знает, что стоит на кону, — приводит слова Виталия BoxingScene.

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