Почему Сондерсу нужно беспокоиться о Хурцидзе, а не о Головкине

«Чемпион мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс продолжает болеть тем, что Геннадий Головкин решил не драться с ним в июне. Сондерсу нужно прекратить талдычить про поединок с GGG, а вместо этого сфокусироваться на своем первом обязательном претенденте Автандиле Хурцидзе, с которым ему предстоит встретиться 8 июля в Лондоне. Если Сондерс получит взбучку от Хурцидзе, ему можно будет забыть о бое с Головкиным.

У Хурцидзе более чем достаточно сил, чтобы нокаутировать Сондерса, разрушив его мечты на поединок с GGG. Он может забрать его титул в июле, отправив британца на позицию претендента. Не думаю, что Сондерс вновь когда-либо станет чемпионом мира, если потеряет свой пояс WBO. Учитывая его проблемы с лишним весом и переход в 160 фунтов таких талантов, как Джермалл Чарло, 15 минут славы Сондерса могут завершиться в случае поражения от Хурцидзе, — написал автор.