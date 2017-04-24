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https://sport.mail.ru/news/boxing/29528089/
24 апреля 2017, 10:36 | Бокс | Sports.kz

Почему Сондерсу нужно беспокоиться о Хурцидзе, а не о Головкине

Обозреватель бокса сайта Boxingnews24.com Скотт Гилфойд считает, что для британца Билли Джо Сондерса в данный момент важнее защитить свой титул чемпиона мира WBO в бою с Автандилом Хурцидзе, чем переживать о несостоявшемся поединке с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Обозреватель бокса сайта Boxingnews24.com <span class=error>Скотт</span> <span class=error>Гилфойд</span> считает что для британца Билли Джо Сондерса в данный момент важнее защитить свой титул чемпиона мира WBO в бою с Автандилом Хурцидзе чем переживать о несостоявшемся поединке с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Чемпион мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс продолжает болеть тем, что Геннадий Головкин решил не драться с ним в июне. Сондерсу нужно прекратить талдычить про поединок с GGG, а вместо этого сфокусироваться на своем первом обязательном претенденте Автандиле Хурцидзе, с которым ему предстоит встретиться 8 июля в Лондоне. Если Сондерс получит взбучку от Хурцидзе, ему можно будет забыть о бое с Головкиным.

У Хурцидзе более чем достаточно сил, чтобы нокаутировать Сондерса, разрушив его мечты на поединок с GGG. Он может забрать его титул в июле, отправив британца на позицию претендента. Не думаю, что Сондерс вновь когда-либо станет чемпионом мира, если потеряет свой пояс WBO. Учитывая его проблемы с лишним весом и переход в 160 фунтов таких талантов, как Джермалл Чарло, 15 минут славы Сондерса могут завершиться в случае поражения от Хурцидзе, — написал автор.

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