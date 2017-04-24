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https://sport.mail.ru/news/boxing/29527697/
24 апреля 2017, 10:02 | Бокс | Sports.kz

Фрэнк Уоррен: Не думаю, что Головкин вообще планировал боксировать в июне

Промоутер британского чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса Фрэнк Уоррен отметил, что бой его подопечного с Геннадием Головкиным все еще может состояться, но уже не этим летом, сообщает Sports.kz.

Промоутер британского чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса <span class=error>Фрэнк</span> <span class=error>Уоррен</span> отметил что бой его подопечного с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> все еще может состояться но уже не этим летом сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Не знаю, что там говорили, но Билл немного расстроен. Он должен был драться с Головкиным в июне, и мы все еще работаем над этим боем, правда уже не на июнь. В то же время Сондерс должен оставаться активным, ему предстоит большой бой с Хурцидце. Думаю, Билли хочет показать всем, что он из себя представляет.

Я не думаю, что Головкин вообще планировал боксировать в июне. У него был насыщенный период в связи с поединком против Джейкобса, и его команда почувствовала, что ему нужно отдохнуть. Ходят разговоры о том, что он встретится с «Канело», если тот 6 мая победит Чавеса. Однако я очень скептически отношусь к тому, что бой Головкина с Канело вообще состоится, — сказал Уоррен в беседе с IFL TV.

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