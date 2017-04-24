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https://sport.mail.ru/news/boxing/29527238/
24 апреля 2017, 9:48 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс: Головкин — просто старая девчонка, которая не хочет ни с кем драться

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) в резкой форме высказался в адрес казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории, по поводу их сорванного боя.

Британец в резкой форме высказался в адрес GGG по поводу их сорванного боя. Увеличить
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«Геннадий Головкин — это просто девчонка, — сказал Сондерс в интервью IFL TV. — Он не хочет ни с кем драться, у кого есть приличный рэкорд. Я слышал, у него небольшая травма. Он собирался драться со мной. Чего они боялись? Я не знаю, но он стареет.

Может, он ждет боя с «Канело». Если я окажусь в не у дел еще на один год, то пусть будет так. Я не знаю, если на это финансовые причины. Полагаю, что да. Ему сейчас 35. Он не может драться три-четыре раза в год как раньше, потому что тело уже не может этого делать. Не все Бернарды Хопкинсы. Думаю, теперь они это понимают.

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