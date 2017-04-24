«Геннадий Головкин — это просто девчонка, — сказал Сондерс в интервью IFL TV. — Он не хочет ни с кем драться, у кого есть приличный рэкорд. Я слышал, у него небольшая травма. Он собирался драться со мной. Чего они боялись? Я не знаю, но он стареет.

Может, он ждет боя с «Канело». Если я окажусь в не у дел еще на один год, то пусть будет так. Я не знаю, если на это финансовые причины. Полагаю, что да. Ему сейчас 35. Он не может драться три-четыре раза в год как раньше, потому что тело уже не может этого делать. Не все Бернарды Хопкинсы. Думаю, теперь они это понимают.