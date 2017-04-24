Сондерс: Головкин — просто старая девчонка, которая не хочет ни с кем драться
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) в резкой форме высказался в адрес казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории, по поводу их сорванного боя.
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«Геннадий Головкин — это просто девчонка, — сказал Сондерс в интервью IFL TV. — Он не хочет ни с кем драться, у кого есть приличный рэкорд. Я слышал, у него небольшая травма. Он собирался драться со мной. Чего они боялись? Я не знаю, но он стареет.
Может, он ждет боя с «Канело». Если я окажусь в не у дел еще на один год, то пусть будет так. Я не знаю, если на это финансовые причины. Полагаю, что да. Ему сейчас 35. Он не может драться
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