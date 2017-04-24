СМИ не верят, что Головкин захочет вновь драться с Мюрреем
Журналист Boxingnews24.com Скотт Гилфойд рассуждает о возможных вариантах для Мартина Мюррея (35−4−1, 16 КО) после победы над Габриэлем Росадо (23−11, 13 КО), сообщает Sports.kz.
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«Поскольку Мюррей пока не собирается снимать пояс с Сондерса, Хирн может устроить ему реванш с Росадо. Если же промоутер решит выставить его против Джермалла Чарло или Джейкобса, то они, скорее всего, побьют Мюррея. В среднем дивизионе есть свои уровни, и я сомневаюсь, что уровень Мартина близок к этим парням. Также с ним не будет драться чемпион Геннадий Головкин, потому что он его уже нокаутировал за 11 раундов в 2015 году. Не думаю, что этот бой вызовет интерес у американских фанатов. Если Хирн хочет, чтобы Мюррей дрался за титул, ему следует выставить его против тех же Чарло, Джейкобса или Вилли
Напомним, Головкин победил Мюррея техническим нокаутом в 11-м раунде 21 февраля 2015 года в
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