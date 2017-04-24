СМИ не верят, что Головкин захочет вновь драться с Мюрреем

«Поскольку Мюррей пока не собирается снимать пояс с Сондерса, Хирн может устроить ему реванш с Росадо. Если же промоутер решит выставить его против Джермалла Чарло или Джейкобса, то они, скорее всего, побьют Мюррея. В среднем дивизионе есть свои уровни, и я сомневаюсь, что уровень Мартина близок к этим парням. Также с ним не будет драться чемпион Геннадий Головкин, потому что он его уже нокаутировал за 11 раундов в 2015 году. Не думаю, что этот бой вызовет интерес у американских фанатов. Если Хирн хочет, чтобы Мюррей дрался за титул, ему следует выставить его против тех же Чарло, Джейкобса или Вилли Монро-младшего. Мюррей — Монро — вполне выигрышный бой для британца», — пишет автор.



Напомним, Головкин победил Мюррея техническим нокаутом в 11-м раунде 21 февраля 2015 года в Монте-Карло.