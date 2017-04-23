Хэй и Беллью вместе поработают на трансляции боя Кличко — Джошуа
Британские боксёры Дэвид Хэй и Тони Беллью будут вместе работать на трансляции поединка Владимира Кличко и чемпиона IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Они войдут в команду экспертов телеканала Sky Sports.
В марте Хэй и Беллью провели поединок, который досрочно выиграл Беллью. Перед поединком они вели долгий конфликт на словах.
«Не думаю, что мне позволят быть слишком близко к нему», — прокомментировал Беллью совместную работу с Хэем.
В команду экспертов также войдут чемпион WBC Деонтей Уайлдер и
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