Украинский боксер Бурсак проиграл бой за титул чемпиона мира

Украинский боксер Макс Бурсак не смог завоевать титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе, уступив единогласным решением судей обладателю этого титула мексиканцу Хильберто Рамиресу, сообщает Boxing News.

Бурсак делал все, что мог, но преимущество Рамиреса в росте, длине рук, технике и скорости оказалось слишком большим для украинца, чтобы сделать этот бой конкурентным. Моментами Бурсаку что-то удавалось в ринге, но в целом в ринге полностью доминировал Рамирес.

В итоге, мексиканец победил по очкам единогласным решением судей. При этом во всех карточках был записан одинаковый счет — 120:106.

Как сообщал УНИАН, двумя неделями ранее, свои бои выиграли и отстояли титулы чемпиона мира Александр Усик и Василий Ломаченко.