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https://sport.mail.ru/news/boxing/29521408/
23 апреля 2017, 10:13 | Бокс | Р-Спорт

Беспутин одержал седьмую победу на профессиональном ринге

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Российский боксер Александр Беспутин, выступающий в первом среднем весе, одержал седьмую победу на профессиональном ринге, одолев колумбийца Дрейдиса Прескотта.

Российский боксер Александр Беспутин (справа) в бою против украинского боксера Тараса Головащенко в 2014 году. Увеличить
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Бой, прошедший в субботу в американском Карсоне, продлился положенные восемь раундов и завершился победой 25-летнего россиянина единогласным решением судей.

Эта победа стала для Беспутина седьмой в семи боях на профессиональном ринге.

Также седьмую победу в семи боях одержал в Карсоне другой россиянин Максим Дадашев, выступающий в первом полусреднем весе. «Безумный Макс», как прозвали Дадашева в США, нокаутировал американца Билала Махасина в третьем раунде.
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