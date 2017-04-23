Беспутин одержал седьмую победу на профессиональном ринге
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Российский боксер Александр Беспутин, выступающий в первом среднем весе, одержал седьмую победу на профессиональном ринге, одолев колумбийца Дрейдиса Прескотта.
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Бой, прошедший в субботу в американском Карсоне, продлился положенные восемь раундов и завершился победой 25-летнего россиянина единогласным решением судей.
Эта победа стала для Беспутина седьмой в семи боях на профессиональном ринге.
Также седьмую победу в семи боях одержал в Карсоне другой россиянин Максим Дадашев, выступающий в первом полусреднем весе. «Безумный Макс», как прозвали Дадашева в США, нокаутировал американца Билала Махасина в третьем раунде.
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