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https://sport.mail.ru/news/boxing/29521216/
23 апреля 2017, 14:08 | Бокс | Sports.kz

Чемпион WBO в суперсреднем весе бросил вызов Головкину

Мексиканский боксер Хильберто Рамирес (35−0, 24 КО) единогласным решением судей победил украинца Макса Бурсака (33−5−1, 15 КО), сообщает Sports.kz.

Их бой состоялся утром на арене StubHub Center в Карсоне (США, штат Калифония). Для Рамиреса это была первая защита пояса чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе.

По завершении этого поединка Хильберто вызвал на ринг чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Boxingscene.com.

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