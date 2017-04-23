Чемпион WBO в суперсреднем весе бросил вызов Головкину

Их бой состоялся утром на арене StubHub Center в Карсоне (США, штат Калифония). Для Рамиреса это была первая защита пояса чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе.



По завершении этого поединка Хильберто вызвал на ринг чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Boxingscene.com.