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https://sport.mail.ru/news/boxing/29520704/
23 апреля 2017, 14:06 | Бокс | Sports.kz

Рамирес: Бой с Головкиным может состояться когда угодно

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Гилберто Рамирес (34−0, 24 КО) сказал, что готов к поединку против чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).

«Бой с Головкиным может состояться когда угодно. Но сейчас я сосредоточен на встрече с Максом Бурсаком. Мы хотим одолеть его и защитить наш титул. После этого поединка мы посмотрим, что будет дальше и какие у меня могут быть соперники.

Я хочу драться с лучшими, будь это в моём весе, или в соседней категории. Кроме того, я готов дать шанс тем, кто хочет встречи со мной», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Сегодня ночью в Карсоне Рамирес будет защищать свой титул от посягательств украинского боксёра Максима Бурсака.

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