Рамирес: Бой с Головкиным может состояться когда угодно

«Бой с Головкиным может состояться когда угодно. Но сейчас я сосредоточен на встрече с Максом Бурсаком. Мы хотим одолеть его и защитить наш титул. После этого поединка мы посмотрим, что будет дальше и какие у меня могут быть соперники.



Я хочу драться с лучшими, будь это в моём весе, или в соседней категории. Кроме того, я готов дать шанс тем, кто хочет встречи со мной», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.



Сегодня ночью в Карсоне Рамирес будет защищать свой титул от посягательств украинского боксёра Максима Бурсака.