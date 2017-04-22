Чемпион WBO хочет встретиться с победителем боя Кличко — Джошуа
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер (22−0, 18 КО) в интервью Sky Sports рассказал о своих планах.
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6 мая в Окленде он проведет защиту титула против британца Хьюи Фьюри (20−0, 10 КО). Затем Паркер намерен встретиться с победителем боя между украинцем Владимиром Кличко (64−4, 54 KO) и Энтони Джошуа (18−0, 18 KO) из Великобритании.
«В первую очередь, я должен справиться с Фьюри. После этого передо мной откроются двери для больших событий. Сейчас я не могу заглядывать далеко вперед, поскольку мне надо выполнить ряд задач, но все же, я задумываюсь о крупных поединках. Есть большая вероятность того, что я буду боксировать с победителем пары Джошуа — Кличко, но сперва мне надо победить Фьюри», — цитирует Паркера «Чемпионат».
Бой Кличко — Джошуа пройдет 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». На кону в бою будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF. Организаторы ожидают, что бой принесет 37,7 миллиона прибыли и соберет 90 тысяч зрителей на арене.
В андеркарте вечера бокса Кличко — Джошуа может выступить чемпион мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО).
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