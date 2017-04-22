Джейкобс: Я показал, что Головкин не такой уж страшный

Джейкобс уступил казахстанцу единогласным решением судей, с которым не согласился.

«В первую очередь мы поняли, что он не тот страшила, каким его сделали. И также я выступил лучше, чем ожидало большинство. Думаю, я заслужил уважение тем вечером.

Когда огласили решение, можно было услышать, как свистят даже некоторые фанаты Головкина. Об этом столько спорили, для меня это как похлопывание по плечу.

Я очень хочу встретиться с Головкиным снова. У меня будет горечь во рту, если я завершу карьеру, не получив реванша, — приводит слова Джейкобса Sports Illustrated.