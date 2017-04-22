Бронер — полиции: Я богат, мне на всё наплевать
Экс чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер (33−2, 24 КО) возмущался действиями полиции по ходу своего ареста в Цинциннати 20 апреля.
«Я богат, мне на всё наплевать», — заявил боксёр, когда на него надели наручники и посадили в полицейскую машину.
Бронер был задержан, так как ехал за рулём автомобиля со следами перестрелки. На машине обнаружили восемь пулевых отверстий. Полиция предполагает, что Бронер ввязался в драку в баре
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