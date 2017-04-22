«Я богат, мне на всё наплевать», — заявил боксёр, когда на него надели наручники и посадили в полицейскую машину.

Бронер был задержан, так как ехал за рулём автомобиля со следами перестрелки. На машине обнаружили восемь пулевых отверстий. Полиция предполагает, что Бронер ввязался в драку в баре G-Moni в Южном Фэйрмонте и был расстрелян, когда покидал заведение, сообщает Boxing Scene.