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https://sport.mail.ru/news/boxing/29516952/
22 апреля 2017, 14:41 | Бокс | Чемпионат.com

Бронер — полиции: Я богат, мне на всё наплевать

Экс чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер (33−2, 24 КО) возмущался действиями полиции по ходу своего ареста в Цинциннати 20 апреля.

«Я богат, мне на всё наплевать», — заявил боксёр, когда на него надели наручники и посадили в полицейскую машину.

Бронер был задержан, так как ехал за рулём автомобиля со следами перестрелки. На машине обнаружили восемь пулевых отверстий. Полиция предполагает, что Бронер ввязался в драку в баре G-Moni в Южном Фэйрмонте и был расстрелян, когда покидал заведение, сообщает Boxing Scene.
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