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https://sport.mail.ru/news/boxing/29515620/
22 апреля 2017, 11:25 | Бокс | Sports.kz

Как Головкин сопернику Кличко помогал

Болельщик Владимира Кличко (64−4, 53 КО) вспомнил об одном из давних боев украинского супертяжа, сообщает Sports.kz.

Болельщик Владимира <span class=error>Кличко</span> (64−4 53 КО) вспомнил об одном из давних боев украинского <span class=error>супертяжа</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Пользователь под ником Dr Stahlhammer опубликовал в твиттере скриншот с боя Кличко против Сэмюэла Питера (36−6, 29 КО) в 2010 году. Внимание болельщика привлекло то, что нигерийцу в перерывах между раундами помогал действующий чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).

Это был первый год сотрудничества Головкина и тренера Абеля Санчеса.

«Молодой Головкин работает в углу Питера в 2010 году против Кличко», — подписал Dr Stahlhammer фото в твиттере.

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