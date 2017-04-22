Как Головкин сопернику Кличко помогал
Болельщик Владимира Кличко (64−4, 53 КО) вспомнил об одном из давних боев украинского супертяжа, сообщает Sports.kz.
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Пользователь под ником Dr Stahlhammer опубликовал в твиттере скриншот с боя Кличко против Сэмюэла Питера (36−6, 29 КО) в 2010 году. Внимание болельщика привлекло то, что нигерийцу в перерывах между раундами помогал действующий чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).
Это был первый год сотрудничества Головкина и тренера Абеля Санчеса.
«Молодой Головкин работает в углу Питера в 2010 году против Кличко», — подписал Dr Stahlhammer фото в твиттере.
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