Как Головкин сопернику Кличко помогал

Пользователь под ником Dr Stahlhammer опубликовал в твиттере скриншот с боя Кличко против Сэмюэла Питера (36−6, 29 КО) в 2010 году. Внимание болельщика привлекло то, что нигерийцу в перерывах между раундами помогал действующий чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).



Это был первый год сотрудничества Головкина и тренера Абеля Санчеса.



«Молодой Головкин работает в углу Питера в 2010 году против Кличко», — подписал Dr Stahlhammer фото в твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A young golovkin working the corner of Peter in 2010 vs klitschko. <a href="https://t.co/RUbTcostIF">pic.twitter.com/RUbTcostIF</a></p>— Dr Stahlhammer? (@Doc_Asif) <a href="https://twitter.com/Doc_Asif/status/855054785829122049">20 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>