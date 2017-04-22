Моминов одержал третью подряд победу нокаутом на профи-ринге
В американском штате Мичигане казахстанский боксер Бобиржан Моминов (до боя: 2−0, 2КО) провел свой третий поединок среди профессионалов. Ему противостоял непобежденный местный боксер Дэйван Росберри (до боя: 5−0, 3КО), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С начала боя казахстанец забрал центр ринга и действовал в атакующей манере, раз за разом забивая соперника в углу ринга. В четвертом раунде после одной из атак Бобиржана рефери остановил поединок, засчитав победу Моминову техническим нокаутом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter