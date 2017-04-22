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https://sport.mail.ru/news/boxing/29515330/
22 апреля 2017, 10:38 | Бокс | Sports.kz

Моминов одержал третью подряд победу нокаутом на профи-ринге

В американском штате Мичигане казахстанский боксер Бобиржан Моминов (до боя: 2−0, 2КО) провел свой третий поединок среди профессионалов. Ему противостоял непобежденный местный боксер Дэйван Росберри (до боя: 5−0, 3КО), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

В американском штате Мичигане казахстанский боксер Бобиржан <span class=error>Моминов</span> (до боя: 2−0 2КО) провел свой третий поединок среди профессионалов. Ему противостоял непобежденный местный боксер <span class=error>Дэйван</span> Росберри (до боя: 5−0 3КО) сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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С начала боя казахстанец забрал центр ринга и действовал в атакующей манере, раз за разом забивая соперника в углу ринга. В четвертом раунде после одной из атак Бобиржана рефери остановил поединок, засчитав победу Моминову техническим нокаутом.

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