Джейкобс: Многие согласны с тем, что я победил Головкина
Американский средневес Дэниел Джейкобс
по-прежнему не согласен с поражением от чемпиона мира WBA/WBC/IBF Геннадием Голокиным.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AP 2017
Джейкобс уступил единогласным решением судей.
«Мы не приняли поражения в том бою. Думаю, я сделал большое заявление. Многие фанаты теперь хотят следить за мной, так как поняли, что у меня есть всё необходимое, чтобы быть одним из лучших в мире. Многие согласны, что я даже выиграл бой.
У меня ещё будут большие бои, допустим, с Канело, с Чавесом и остальными бойцами среднего веса, — приводит слова Джейкобса CBS Sports.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter