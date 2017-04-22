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22 апреля 2017, 10:58 | Бокс | Чемпионат.com

Джейкобс: Многие согласны с тем, что я победил Головкина

Американский средневес Дэниел Джейкобс по-прежнему не согласен с поражением от чемпиона мира WBA/WBC/IBF Геннадием Голокиным.

Эпизод поединка боксеров Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса. Увеличить
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© AP 2017

Джейкобс уступил единогласным решением судей.

«Мы не приняли поражения в том бою. Думаю, я сделал большое заявление. Многие фанаты теперь хотят следить за мной, так как поняли, что у меня есть всё необходимое, чтобы быть одним из лучших в мире. Многие согласны, что я даже выиграл бой.

У меня ещё будут большие бои, допустим, с Канело, с Чавесом и остальными бойцами среднего веса, — приводит слова Джейкобса CBS Sports.

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