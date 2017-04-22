Стали известны гонорары Андре Берто и Шона Портера за бой в в Нью-Йорке

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За данный поединок Берто получит 1,2 миллиона долларов, Портер — ровно 1 миллион. Чарло заработает 100 тысяч, Хэтли — 85 тысяч.

На процедуре взвешивания Портер оказался тяжелее Берто, с трудом уложившись в лимит полусредней весовой категории, показав его крайний предел — 66,7 кг, Берто — 66,5 кг. При этом Чарло на весах показал — 69,6, Хэтли — 69,7.

Отметим. что Портер в своем прошлом поединке в июне 2016 года уступил Киту Турману. Берто в своем последнем бою в апреле 2016 года взял реванш у Виктора Ортиса, победив нокаутом в четвертом раунде.