Стали известны гонорары Андре Берто и Шона Портера за бой в в Нью-Йорке
В ночь с субботы на воскресенье в
Нью-Йорке состоится боксерский поединок между американцами Шоном Портером и Андре Берто. Главным событием этого боксерского шоу станет встреча между Джермеллом Чарло и Чарльзом Хэтли, на кону которой будет стоять чемпионский пояс по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг).
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За данный поединок Берто получит 1,2 миллиона долларов, Портер — ровно 1 миллион. Чарло заработает 100 тысяч, Хэтли — 85 тысяч.
На процедуре взвешивания Портер оказался тяжелее Берто, с трудом уложившись в лимит полусредней весовой категории, показав его крайний предел — 66,7 кг, Берто — 66,5 кг. При этом Чарло на весах показал — 69,6, Хэтли — 69,7.
Отметим. что Портер в своем прошлом поединке в июне 2016 года уступил Киту Турману. Берто в своем последнем бою в апреле 2016 года взял реванш у Виктора Ортиса, победив нокаутом в четвертом раунде.
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