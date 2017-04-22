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https://sport.mail.ru/news/boxing/29514337/
22 апреля 2017, 8:41 | Бокс | Vesti.kz

Том Леффлер поздравил Геннадия Головкина с победой в номинации «Боксер месяца»

Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) был назван лучшим боксером марта по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В этом месяце казахстанец, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, провел бой против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) и победил единогласным решением судей, передает корреспондент Vesti.kz.

В марте казахстанец одержал победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом. Увеличить
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С очередным признанием своего подопечного поздравил Том Леффлер.

«Геннадий Головкин — боксер месяца в марте 2017. Поздравляю GGG с очередной победой в этой номинации, — написал в своем твиттере промоутер.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником назывался чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО). По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.

Однако, судя по информации источников, Головкин отказался от этой идеи и решил сосредоточиться на поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), запланированном на сентябрь.

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