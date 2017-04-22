Том Леффлер поздравил Геннадия Головкина с победой в номинации «Боксер месяца»

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С очередным признанием своего подопечного поздравил Том Леффлер.

«Геннадий Головкин — боксер месяца в марте 2017. Поздравляю GGG с очередной победой в этой номинации, — написал в своем твиттере промоутер.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником назывался чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО). По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Gennady Golovkin – Boxer of the month – March 2017 Congrats to <a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> for winning this award again! <a href="https://twitter.com/WBABoxing">@WBABoxing</a> <a href="https://t.co/HImm0KiSwd">https://t.co/HImm0KiSwd</a></p>— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) <a href="https://twitter.com/TomLoeffler1/status/855568509824147456">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако, судя по информации источников, Головкин отказался от этой идеи и решил сосредоточиться на поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), запланированном на сентябрь.