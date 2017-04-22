Росадо объяснил, почему «Канело» выбрал Чавеса-младшего вместо Головкина

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«Речь идет о зарабатывании денег, потому что сейчас бокс другой. Сейчас нет такого, чтобы бились лучшие бойцы. Теперь в игру вступают много разных вещей. Думаю ли я, что «Канело» избегает Головкина? Я так не думаю. Тут все зависит от промоутеров с точки зрения бизнеса.

Но «Канело» собирается сразиться с Чавесом, что не так-то просто, особенно если Чавес будет готов на сто процентов. Поэтому бой может иметь неприятные последствия для Альвареса. Я и Чавес должны были биться в свое время. Они вызвали меня на ринг после встречи с Вилли Монро-младшим. Я отказался, потому как не был здоров. У меня была травма ноги. Я был честен перед собой. Я не могу драться, пока не буду полностью готовым. Но я рад теперь встретиться с Мюрреем. Это будет хороший бой, — приводит слова Росадо Boxingnews24.com.

Отметим, что в ночь с 22 на 23 апреля бывшие соперники лучшего средневеса мира казахстанца Геннадия Головкина британец Мартин Мюррей и американец Габриэль Росадо проведут очный поединок в Ливерпуле.

Головкин встречался с Росадо в январе 2013 года и одержал досрочную победу в седьмом раунде. А с Мюрреем казахстанец провел бой в февраля 2015-го, завершив бой в 11-м раунде.