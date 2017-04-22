Росадо объяснил, почему «Канело» выбрал Чавеса-младшего вместо Головкина
Габриэль Росадо считает, что прошли времена, когда боксировали лучшие бойцы против лучших. На сегодняшний день все решают деньги и промоутеры. Именно по этим причинам, по его словам, затягивается поединок «Канело» с Головкиным.
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Видимо, что-то случилось...
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«Речь идет о зарабатывании денег, потому что сейчас бокс другой. Сейчас нет такого, чтобы бились лучшие бойцы. Теперь в игру вступают много разных вещей. Думаю ли я, что «Канело» избегает Головкина? Я так не думаю. Тут все зависит от промоутеров с точки зрения бизнеса.
Но «Канело» собирается сразиться с Чавесом, что не
Отметим, что в ночь с 22 на 23 апреля бывшие соперники лучшего средневеса мира казахстанца Геннадия Головкина британец Мартин Мюррей и американец Габриэль Росадо проведут очный поединок в Ливерпуле.
Головкин встречался с Росадо в январе 2013 года и одержал досрочную победу в седьмом раунде. А с Мюрреем казахстанец провел бой в февраля 2015-го, завершив бой в 11-м раунде.
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