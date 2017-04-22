Эдди Хирн: Энтони Джошуа задержится в боксе еще на 10 лет

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«Эй-Джей говорит о том, что задержится в боксе еще на 10 лет, поэтому часть меня не хочет никуда спешить выводить его (на опасных противников), — приводит слова функционера vRINGe.com со ссылкой на Sky Sports. — Однако мы идем сразу на Кличко. Зачем останавливаться? В рингсайде будет Дионтэй Уайлдер, это естественный вариант боя. Также Джозеф Паркер. Но в следующие десять лет Энтони хочет только самые крупные бои».

Хирн отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в контракте на бой Кличко — Джошуа есть пункт о реванше.

«В боксе ничего нельзя гарантировать. Если ценность реванша будет низкой, то вы его и не увидите. А если 29-го будет крутой бой, то мы определенно не станем исключать возможность повторить это», — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Лондоне (Англия) молодой британец сразится с украинским ветераном Владимиром Кличко (64−4, 53 КО).