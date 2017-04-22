Чавес-младший: «Канело», похоже, не понимает, что его ждет тяжелейшее противостояние со мной
Экс-чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сесар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) до седьмого пота трудится в тренировочном лагере на мексиканском высокогорье в комплексе Otomí Ceremonial Center. Здесь под неусыпным оком коуча из Зала боксерской славы Игнасио Беристайна он провел уже более 50 дней.
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Видимо, что-то случилось...
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Чавесито убежден, что фавориту — Саулю Альваресу (48−1−1, 34 KO) — 6 мая в
«К дате боя у меня будет 120 раундов спаррингов. Начо очень тщательно все прорабатывает; я лучше боксирую, передвигаюсь… У меня не было 12-раундовых спаррингов с 2012 года. А тут я отработал в субботу такую дистанцию, и чувствую себя отлично.
Этот вечер запомнят. Стили, личности… Будет крутой бой,
Добавим, что бой «Канело» —
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