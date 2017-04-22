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https://sport.mail.ru/news/boxing/29514013/
22 апреля 2017, 8:20 | Бокс | Vesti.kz

Чавес-младший: «Канело», похоже, не понимает, что его ждет тяжелейшее противостояние со мной

Экс-чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сесар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) до седьмого пота трудится в тренировочном лагере на мексиканском высокогорье в комплексе Otomí Ceremonial Center. Здесь под неусыпным оком коуча из Зала боксерской славы Игнасио Беристайна он провел уже более 50 дней.

Чавес пообещал нокаутировать Альвареса в предстоящем бою в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Чавесито убежден, что фавориту — Саулю Альваресу (48−1−1, 34 KO) — 6 мая в Лас-Вегасе (США) несдобровать.

«К дате боя у меня будет 120 раундов спаррингов. Начо очень тщательно все прорабатывает; я лучше боксирую, передвигаюсь… У меня не было 12-раундовых спаррингов с 2012 года. А тут я отработал в субботу такую дистанцию, и чувствую себя отлично.

Этот вечер запомнят. Стили, личности… Будет крутой бой, что-то вроде Моралес-Баррера. «Канело» — хороший боец, много чего демонстрирует, но я не думаю, что у него когда-либо был тяжелый бой. Точнее, ему было сложно с Мейвезером, но с крепкими орешками он не встречался. Он, похоже, воспринимает наш поединок не очень серьезно, не хочет понять, что его ждет тяжелейшее противостояние. Я нокаутирую его и не оставлю судьям шанс решить исход поединка, — приводит слова Чавеса vRINGe.com со ссылкой на ESPN Deportes.

Добавим, что бой «Канело» — Чавес-младший пройдет 6 мая в Лас-Вегасе и состоится в промежуточном весе 164,5 фунта. При этом «Канело» недавно официально объявил, что после этого поединка перейдет в средний вес, где выступает Головкин. Стороны продолжают вести переговоры по бою на сентябрь.
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