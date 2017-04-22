Чавес-младший: «Канело», похоже, не понимает, что его ждет тяжелейшее противостояние со мной

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Чавесито убежден, что фавориту — Саулю Альваресу (48−1−1, 34 KO) — 6 мая в Лас-Вегасе (США) несдобровать.

«К дате боя у меня будет 120 раундов спаррингов. Начо очень тщательно все прорабатывает; я лучше боксирую, передвигаюсь… У меня не было 12-раундовых спаррингов с 2012 года. А тут я отработал в субботу такую дистанцию, и чувствую себя отлично.

Этот вечер запомнят. Стили, личности… Будет крутой бой, что-то вроде Моралес-Баррера. «Канело» — хороший боец, много чего демонстрирует, но я не думаю, что у него когда-либо был тяжелый бой. Точнее, ему было сложно с Мейвезером, но с крепкими орешками он не встречался. Он, похоже, воспринимает наш поединок не очень серьезно, не хочет понять, что его ждет тяжелейшее противостояние. Я нокаутирую его и не оставлю судьям шанс решить исход поединка, — приводит слова Чавеса vRINGe.com со ссылкой на ESPN Deportes.