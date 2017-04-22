Макгрегор: Если Мейвезер наложит в штаны, подумаю о бое с Пакьяо
Звезда UFC Конор Макгрегор опубликовал видеоролик, на котором он демонстрирует мастерство владения боксёрскими приёмами, и предположил, что Флойд
Мейвезер-младший может отказаться от боя с ним.
Ирландец отметил, что в этом случае рассмотрит вариант с проведением боя с другим именитым боксёром.
«В последнее время всё внимание уделялось боксу, но не думайте, что я забываю о захватах, ударах ногами и прочих атрибутах ММА. Флойд ещё может наложить в штаны, и в таком случае я вернусь к настоящим схваткам или подберу себе другого
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