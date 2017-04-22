Хирн не гарантирует второго боя между Джошуа и Кличко

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В боксе ничего нельзя гарантировать. Если повторный поединок между Джошуа и Кличко не будет нести какой-то ценности, то никто не увидит вторую часть противостояния. Но если бой 29 апреля будет классным, то, конечно, мы не можем исключать, что организуем такую встречу ещё раз», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Бой между Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) и Владимиром Кличко (64−4, 53 КО) пройдёт 29 апреля на лондонском «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и IBO.