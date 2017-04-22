Хирн не гарантирует второго боя между Джошуа и Кличко
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа, прокомментировал разговоры о якобы уже оговорённом в контракте реванше между его подопечным и Владимиром Кличко.
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«В боксе ничего нельзя гарантировать. Если повторный поединок между Джошуа и Кличко не будет нести
Бой между Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) и Владимиром Кличко (64−4, 53 КО) пройдёт 29 апреля на лондонском «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и IBO.
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