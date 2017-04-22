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https://sport.mail.ru/news/boxing/29513632/
22 апреля 2017, 1:19 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн не гарантирует второго боя между Джошуа и Кличко

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа, прокомментировал разговоры о якобы уже оговорённом в контракте реванше между его подопечным и Владимиром Кличко.

<span class=error>Эдди</span> <span class=error>Хирн</span> промоутер чемпиона мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> прокомментировал разговоры о якобы уже оговорённом в контракте реванше между его подопечным и Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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«В боксе ничего нельзя гарантировать. Если повторный поединок между Джошуа и Кличко не будет нести какой-то ценности, то никто не увидит вторую часть противостояния. Но если бой 29 апреля будет классным, то, конечно, мы не можем исключать, что организуем такую встречу ещё раз», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Бой между Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) и Владимиром Кличко (64−4, 53 КО) пройдёт 29 апреля на лондонском «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и IBO.
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