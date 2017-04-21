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https://sport.mail.ru/news/boxing/29513088/
21 апреля 2017, 23:23 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Сондерса надеется «воскресить» бой с Головкиным

Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) не теряет надежды, что его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) все же состоится, сообщает Sports.kz.

— Было утверждено, что победитель боя Томми Лэнгфорд — Автандил Хурцидзе встретится с Сондерсом, если тот, в свою очередь, не будет драться с Головкиным, который на данный момент травмирован. У нас был запланирован бой на июнь, и мы пытаемся воскресить его. Мы работаем над этим. Тогда он [победитель боя Лэнгфорд — Хурцидзе] может дать Сондерсу встретиться с Головкиным, — сказал Уоррен в интервью BT Sport.

Ранее Уоррен сказал, что объявит о следующем бое Сондерса на после выходных, и он будет не с Головкиным.

Изначально бой Головкин — Сондерс был запланирован на июнь в Астане, однако теперь, скорее всего, не состоится из-за травмы казахстанского боксера.

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