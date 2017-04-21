Сегодня стало известно, что постановлением Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) суперчемпион будет обязан встретиться с регулярным чемпионом по версии WBA, об этом сообщает официальный сайт организации.

На данный момент этим титулом владеет немец Тайрон Цойге, однако он вынужден дать реванш нигерийцу Исааку Экпо, в бою с которым и завоевал эту регалию. Обязательный бой с Экпо связан с тем, что в первом бою Цойге добыл победу лишь техническим решением в пятом раунде.

Дата этого боя ещё не назначена, если команды боксёров не сумеют договориться самостоятельно, WBA назначит дату торгов.