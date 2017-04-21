Победители боёв Чудинов — Гроувз и Цойге — Экпо определят единственного чемпиона
27 мая в Шеффилде Фёдор Чудинов и Джордж Гроувз проведут бой, на кону которого будет стоять титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA Super (звание суперчемпиона).
Сегодня стало известно, что постановлением Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) суперчемпион будет обязан встретиться с регулярным чемпионом по версии WBA, об этом сообщает официальный сайт организации.
На данный момент этим титулом владеет немец Тайрон Цойге, однако он вынужден дать реванш нигерийцу Исааку Экпо, в бою с которым и завоевал эту регалию. Обязательный бой с Экпо связан с тем, что в первом бою Цойге добыл победу лишь техническим решением в пятом раунде.
Дата этого боя ещё не назначена, если команды боксёров не сумеют договориться самостоятельно, WBA назначит дату торгов.
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