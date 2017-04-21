Россияне победили команду Узбекистана и вышли в четвертьфинал Всемирной серии бокса

В составе российской команды одержали победы Константин Богомазов (весовая категория до 60 кг), Артем Зайцев (до 69 кг) и Павел Силягин (до 81 кг).

Patriot Boxing обеспечила себе второе место в группе С, имея в активе три победы и три поражения. Россияне вышли в ¼ финала.