Россияне победили команду Узбекистана и вышли в четвертьфинал Всемирной серии бокса
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российская команда Patriot Boxing одержала победу над узбекской Uzbek Tigers со счетом 3−0 в матче Всемирной серии бокса (WSB). Соревнования прошли в Перми.
В составе российской команды одержали победы Константин Богомазов (весовая категория до 60 кг), Артем Зайцев (до 69 кг) и Павел Силягин (до 81 кг).
Patriot Boxing обеспечила себе второе место в группе С, имея в активе три победы и три поражения. Россияне вышли в ¼ финала.
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