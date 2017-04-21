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https://sport.mail.ru/news/boxing/29512385/
21 апреля 2017, 21:21 | Бокс | ТАСС

Россияне победили команду Узбекистана и вышли в четвертьфинал Всемирной серии бокса

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российская команда Patriot Boxing одержала победу над узбекской Uzbek Tigers со счетом 3−0 в матче Всемирной серии бокса (WSB). Соревнования прошли в Перми.

В составе российской команды одержали победы Константин Богомазов (весовая категория до 60 кг), Артем Зайцев (до 69 кг) и Павел Силягин (до 81 кг).

Patriot Boxing обеспечила себе второе место в группе С, имея в активе три победы и три поражения. Россияне вышли в ¼ финала.
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