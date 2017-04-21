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21 апреля 2017, 19:08 | Бокс | Sports.kz

Казахстанец выступит в андеркарте боя Альварес — Чавес

Стала известна дата следующего боя Бекмана Сойлыбаева. Казахстанец выступит 29 апреля в андеркарте боя Рамона Альвареса и Омара Чавеса, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Грандиозный вечер бокса, который обещают нам организаторы, состоится в мексиканском городе Росарито, что находится на севере страны в штате Чиуауа. Пока соперник Бекмана не определился. В данное время менеджеры работают над тем, чтобы найти ему хорошего противника, с достойным рекордом. Ожидается, что на этом вечера бокса на ринг выйдет и американский полусредневес Брэндос Риос.

Стоит отметить, что выступающие в средней весовой категории Рамон Альварес (24−5−2, 16KO) и Омар Чавес (35−3−1, 23KO) являются родными братьями Канело и Хулио Сезара, которые встретятся между собой 6 мая в Лас-Вегасе. Ранее Рамон и Омар уже встречались в 2014 году и победу тогда одержал брат Канело.

Напомним, что сейчас обладатель поясов WBC EPBC и WBA NABA в первом легком весе Бекман Сойлыбаев проводит учебно-тренировочные сборы в Лос-Анджелесе под руководством известного тренера Эрика Брауна. На профессиональном ринге Сойлыбаев провел 10 поединков и во всех одержал победу.

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