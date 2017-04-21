Казахстанец выступит в андеркарте боя Альварес — Чавес
Стала известна дата следующего боя Бекмана Сойлыбаева. Казахстанец выступит 29 апреля в андеркарте боя Рамона Альвареса и Омара Чавеса, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Грандиозный вечер бокса, который обещают нам организаторы, состоится в мексиканском городе Росарито, что находится на севере страны в штате Чиуауа. Пока соперник Бекмана не определился. В данное время менеджеры работают над тем, чтобы найти ему хорошего противника, с достойным рекордом. Ожидается, что на этом вечера бокса на ринг выйдет и американский полусредневес Брэндос Риос.
Стоит отметить, что выступающие в средней весовой категории Рамон Альварес (24−5−2, 16KO) и Омар Чавес (35−3−1, 23KO) являются родными братьями Канело и Хулио Сезара, которые встретятся между собой 6 мая в
Напомним, что сейчас обладатель поясов WBC EPBC и WBA NABA в первом легком весе Бекман Сойлыбаев проводит
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