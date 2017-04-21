В ожидании матч-реванша

После того как на прошлой неделе команды 34-летнего российского полутяжеловеса Сергея Ковалёва (30−1−1, 26 KO) и 33-летнего американца Андре Уорда (31−0−0, 15 KO) официально объявили о подписании контракта на проведение 17 июня в Лас-Вегасе матч-реванша, сразу же начался развиваться сценарий, традиционно предшествующий событиям подобного характера. Уже было организовано несколько публичных мероприятий, посвящённых раскрутке рематча, на которых между Ковалёвым и Уордом царило неподдельное напряжение, а острые и задевающие самолюбие визави слова лились как из рога изобилия.

Инициатором такой атмосферы был прежде всего Ковалёв. Однако понять Сергея можно, ведь многие эксперты и простые любители бокса придерживаются мнения, что в его первом бою против Уорда, который состоялся в ноябре прошлого года и в котором он потерял мировые титулы WBA Super, IBF и WBO, судьи весьма спорно отдали победу американцу. Однако Ковалёв ещё и апеллирует к послематчевому поведению Андре. По мнению российского полутяжеловеса, вместо того чтобы признать сомнительность своей победы, Уорд стал ею гордиться и вести себя по отношению к нему весьма высокомерно.

Тем более что Сергей по своему складу такой человек, что не будет сдерживаться в выражениях, если уверен в собственной правоте. Любители бокса хорошо знают, что Крушитель никогда не стеснялся употреблять острые слова по отношению к своим соперникам, если их поведение каким-то образом его задевало. Не стал сдерживаться Сергей и на этот раз. Меланхоличный по характеру Уорд высказывается не так остро, хотя и в его словах читается неприязнь к оппоненту. Но в словесных выпадах, называемых в заокеанской боксёрской прессе трэш-током, за Андре частично «отрабатывают» члены его команды.

Реакция на подписание контракта

4 апреля Уорд на своей странице в «Инстаграме» подтвердил договорённость о реванше с Ковалёвым, написав следующее:

Цитата «Буду краток. Вы получили то, чего просили. Теперь вы должны меня увидеть 17 июня. На этот раз оставьте отговорки дома».

Сергей отметил, что этот бой будет важнейшим в его карьере, и пообещал своим поклонникам, что они увидят в нём настоящего Крушителя, которого им не хватало в его последних поединках.

Судя по высказываниям промоутера Ковалёва Кэти Дувы, заявившей, что для её подопечного этот бой будет не ради денег, а ради возвращения титулов, сторона Сергея пошла на существенные уступки оппонентам. Да и в процессе переговоров американцы, видимо, неплохо помотали нервы Ковалёву, если вспомнить, что Уорд то заявлял о намерении повесить перчатки на гвоздь, не предоставляя Сергею рематча, то не отвечал на запросы стороны Ковалёва о начале переговоров. А теперь стало известно, что команда Андре ещё и заблокировала просьбу Кэти Дувы о назначении нейтральных судей, которые будут обслуживать матч-реванш.

Поэтому неудивительно, что Сергей неоднократно характеризовал американца трусом, ничтожеством и другими подобными эпитетами. В одном из постов в «Инстаграме» он написал, что теперь Уорд должен носить прозвище не «Сын бога», а «Сын Ковалёва», прикрепив к нему фотографию, на которой запечатлён стоящий на коленях на канвасе американец, когда он оказался в нокдауне во время их первого боя.

А на следующий день после подписания контракта на бой Ковалёв написал в «Твиттере»: «Будь готов, ничтожество! Твоя боксёрская карьера закончится на мне». Спустя несколько дней, на первой пресс-конференции, посвящённой предстоящему матчу-реваншу, российский полутяж сказал: «Единственное, на что я надеюсь, что Уорд не получит травмы и что у него есть яйца, чтобы сразиться со мной 17 июня».

Уорд же заверил присутствующих, что они увидят его в июне на ринге, а также снова попросил противоположную сторону оставить теперь все отговорки дома, попутно отметив, что не видит в Ковалёве ничего страшного. В свою очередь, Сергей нелестно высказался о силе ударов оппонента: «Его удары — как пощёчины от женщины. Он не нокаутирует меня». А также добавил: «Я уничтожу его. Я люблю причинять боль оппоненту, и Уорд заслуживает этого». А ещё Ковалёв заявил, что в первой их схватке переоценил соперника: «Я переоценил Уорда в первом бою и перетренировался. Для победы в повторном бою мне хватит двух тренировок в день — утренней пробежки и вечерней работы в зале».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSzSlJ6jnb2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Face off #WardKovalev2 in LA, California #boxing #champion #punishtoward</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-12T22:04:58+00:00">Апр 12 2017 в 3:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Продолжение «обмена любезностями»

Не преминул Сергей прокомментировать и высокомерное поведение соперника после их первого боя: «Я потерял уважение к Уорду, потому что он сейчас ходит, словно у него корона на голове. Он возносит себя до небес, поэтому он не нравится мне. Он должен был сказать, что не заслужил этих титулов, и настаивать на реванше. Но вместо этого он повёл себя как трус, при этом делая вид, что реально выиграл тот бой. Встретившись с ним первый раз после боя и увидев, как он на меня посмотрел, мне просто захотелось дать ему в морду. Мне больше нечего о нём сказать».

И здесь вместо Уорда в дело вступил его тренер Вирджил Хантер. Сначала наставник американского боксёра выразил категорическое несогласие с тем, что его подопечный не заслужил победу в первом бою: «Я брошу вызов любому, кто будет спорить со мной. Пусть покажет мне, где Ковалёв выиграл бой. Тот поединок выиграл Андре». А затем Хантер заявил, что Сергей устал во второй половине боя из-за излишнего употребления алкоголя: «Нельзя пить целый год напролёт и ждать, что на тебя это не повлияет. Суть не в лишних тренировках, просто нельзя пить водку целый год и ждать, что справишься с кем-то вроде Андре».

Ковалёв парировал эту колкость со стороны тренера Уорда так: «Даже если бы то, что говорит Хантер, было правдой, то, получается, даже пьяным я могу победить Уорда, так как выиграл у него в первом бою, но просто был ограблен судьями. То есть я могу пить и побеждать Уорда. Забавно, не так ли? Но вообще это неправда, что я всё время пью. Я не пьянствую, поскольку забочусь о своём здоровье». Также Сергей подтвердил, что не сомневается в своей победе в матче-реванше: «Тем, кто думает, что победит Уорд, следует молиться за него. Он непонятно как получил чемпионские пояса, но 17 июня все увидят, как всё станет на свои места. Я закончу его боксёрскую карьеру».

После этого Уорд выразил уверенность, что оказывает психологическое воздействие на Ковалёва: «Я забрался в голову к этому парню. Когда ещё вы видели, чтобы он так себя вёл? За последние четыре месяца я узнал о нём больше, чем за 12 раундов нашего боя, из-за чего частично потерял к нему уважение». Также американец, в свою очередь, обвинил Сергея в высокомерии и гордыне и отметил, что не считает результат их первого боя ограблением Ковалёва, а следовательно ему не нужно кому-то что-то доказывать. Ну, а менеджер Уорда Джеймс Принс договорился до того, что предложил президенту России Владимиру Путину миллионное пари на исход матча-реванша, будучи уверенным в том, что его подопечный «уничтожит» россиянина.

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Ожидания от повторного боя

Итак, если не случится никаких экстраординарных событий, ожидавшийся многими любителями бокса матч-реванш между Ковалёвым и Уордом должен пройти 17 июня на знаменитой арене Mandalay Bay Resort & Casino в Лас-Вегасе (штат Невада). По словам самого Сергея, чтобы согласовать все выдвигаемые стороной Уорда условия по организации повторного боя, их стороне пришлось подписать абсолютно новый контракт вместо старого, в котором уже были оговорены все условия по организации возможного рематча.

И, как заявила промоутер Ковалёва Кэти Дува, в этом новом контракте отсутствует пункт о возможности проведения ещё одного матча-реванша. Сам Сергей пока не знает, согласится ли он на третий бой с Уордом в случае своей победы 17 июня. «Давайте сначала посмотрим, как сложится второй поединок», — сказал российский боксёр. Кэти Дува считает, что матч-реванш будет популярнее первого боя. «Думаю, люди захотят узнать, станут ли парни избивать друг друга, раз они друг другу так не нравятся. Мне сразу после первого боя стало ясно — Сергей хочет вернуть пояса, поэтому мне не так уж и важно, будет ли трансляция второго боя продаваться лучше, чем первого. Но я думаю, что будет».

Поединок 17 июня, так же как и первый бой, будет транслироваться по самой престижной и коммерчески выгодной системе телевизионных трансляций PPV (плати-и-смотри) на заокеанском телеканале HBO. Телетрансляция первого поединка принесла 165 тыс. продаж по системе PPV, что вылилось в прибыль в размере $ 10,7 млн. Однако финансовыми экспертами эти показатели были признаны как неудовлетворительные для события такого масштаба. И Уорд, и Ковалёв тогда впервые боксировали в главном бою боксёрского вечера, транслировавшегося по системе PPV.

Также на ноябрьский бой было продано более 10 тыс. билетов на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, что принесло организаторам свыше $ 3,3 млн дохода. Сергей тогда получил гонорар в размере $ 2 млн, а Андре заработал наибольший в своей карьере пэйчек в $ 5 млн. Размеры гонораров соперников за проведение матча-реванша широкой публике пока неизвестны.

Относительно же предполагаемого сценария повторного поединка пока говорить рано. Ковалёв заявил, что он внесёт коррективы в свой тренировочно-подготовительный процесс. В частности, поскольку он считает, что причиной спада его функциональных возможностей, которые в первом бою начались с 5-го раунда, стала перетренированность, то теперь он намерен вернуться к своему старому графику в две тренировки в день, вместо трёх, предшествовавших первому бою.