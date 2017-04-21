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https://sport.mail.ru/news/boxing/29509678/
21 апреля 2017, 16:57 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв — Уорд — 2: война слов

17 июня состоится долгожданный реванш Сергея Ковалёва и Андре Уорда. Подготовку к нему бойцы начали с обоюдоострой словесной перепалки.

17 июня состоится долгожданный реванш Сергея Ковалёва и <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span>. Подготовку к нему бойцы начали с обоюдоострой словесной перепалки. Увеличить
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В ожидании матч-реванша

После того как на прошлой неделе команды 34-летнего российского полутяжеловеса Сергея Ковалёва (30−1−1, 26 KO) и 33-летнего американца Андре Уорда (31−0−0, 15 KO) официально объявили о подписании контракта на проведение 17 июня в Лас-Вегасе матч-реванша, сразу же начался развиваться сценарий, традиционно предшествующий событиям подобного характера. Уже было организовано несколько публичных мероприятий, посвящённых раскрутке рематча, на которых между Ковалёвым и Уордом царило неподдельное напряжение, а острые и задевающие самолюбие визави слова лились как из рога изобилия.

Инициатором такой атмосферы был прежде всего Ковалёв. Однако понять Сергея можно, ведь многие эксперты и простые любители бокса придерживаются мнения, что в его первом бою против Уорда, который состоялся в ноябре прошлого года и в котором он потерял мировые титулы WBA Super, IBF и WBO, судьи весьма спорно отдали победу американцу. Однако Ковалёв ещё и апеллирует к послематчевому поведению Андре. По мнению российского полутяжеловеса, вместо того чтобы признать сомнительность своей победы, Уорд стал ею гордиться и вести себя по отношению к нему весьма высокомерно.

Тем более что Сергей по своему складу такой человек, что не будет сдерживаться в выражениях, если уверен в собственной правоте. Любители бокса хорошо знают, что Крушитель никогда не стеснялся употреблять острые слова по отношению к своим соперникам, если их поведение каким-то образом его задевало. Не стал сдерживаться Сергей и на этот раз. Меланхоличный по характеру Уорд высказывается не так остро, хотя и в его словах читается неприязнь к оппоненту. Но в словесных выпадах, называемых в заокеанской боксёрской прессе трэш-током, за Андре частично «отрабатывают» члены его команды.

Реакция на подписание контракта

4 апреля Уорд на своей странице в «Инстаграме» подтвердил договорённость о реванше с Ковалёвым, написав следующее:

Сергей отметил, что этот бой будет важнейшим в его карьере, и пообещал своим поклонникам, что они увидят в нём настоящего Крушителя, которого им не хватало в его последних поединках.

Судя по высказываниям промоутера Ковалёва Кэти Дувы, заявившей, что для её подопечного этот бой будет не ради денег, а ради возвращения титулов, сторона Сергея пошла на существенные уступки оппонентам. Да и в процессе переговоров американцы, видимо, неплохо помотали нервы Ковалёву, если вспомнить, что Уорд то заявлял о намерении повесить перчатки на гвоздь, не предоставляя Сергею рематча, то не отвечал на запросы стороны Ковалёва о начале переговоров. А теперь стало известно, что команда Андре ещё и заблокировала просьбу Кэти Дувы о назначении нейтральных судей, которые будут обслуживать матч-реванш.

Поэтому неудивительно, что Сергей неоднократно характеризовал американца трусом, ничтожеством и другими подобными эпитетами. В одном из постов в «Инстаграме» он написал, что теперь Уорд должен носить прозвище не «Сын бога», а «Сын Ковалёва», прикрепив к нему фотографию, на которой запечатлён стоящий на коленях на канвасе американец, когда он оказался в нокдауне во время их первого боя.

А на следующий день после подписания контракта на бой Ковалёв написал в «Твиттере»: «Будь готов, ничтожество! Твоя боксёрская карьера закончится на мне». Спустя несколько дней, на первой пресс-конференции, посвящённой предстоящему матчу-реваншу, российский полутяж сказал: «Единственное, на что я надеюсь, что Уорд не получит травмы и что у него есть яйца, чтобы сразиться со мной 17 июня».

Уорд же заверил присутствующих, что они увидят его в июне на ринге, а также снова попросил противоположную сторону оставить теперь все отговорки дома, попутно отметив, что не видит в Ковалёве ничего страшного. В свою очередь, Сергей нелестно высказался о силе ударов оппонента: «Его удары — как пощёчины от женщины. Он не нокаутирует меня». А также добавил: «Я уничтожу его. Я люблю причинять боль оппоненту, и Уорд заслуживает этого». А ещё Ковалёв заявил, что в первой их схватке переоценил соперника: «Я переоценил Уорда в первом бою и перетренировался. Для победы в повторном бою мне хватит двух тренировок в день — утренней пробежки и вечерней работы в зале».

Продолжение «обмена любезностями»

Не преминул Сергей прокомментировать и высокомерное поведение соперника после их первого боя: «Я потерял уважение к Уорду, потому что он сейчас ходит, словно у него корона на голове. Он возносит себя до небес, поэтому он не нравится мне. Он должен был сказать, что не заслужил этих титулов, и настаивать на реванше. Но вместо этого он повёл себя как трус, при этом делая вид, что реально выиграл тот бой. Встретившись с ним первый раз после боя и увидев, как он на меня посмотрел, мне просто захотелось дать ему в морду. Мне больше нечего о нём сказать».

И здесь вместо Уорда в дело вступил его тренер Вирджил Хантер. Сначала наставник американского боксёра выразил категорическое несогласие с тем, что его подопечный не заслужил победу в первом бою: «Я брошу вызов любому, кто будет спорить со мной. Пусть покажет мне, где Ковалёв выиграл бой. Тот поединок выиграл Андре». А затем Хантер заявил, что Сергей устал во второй половине боя из-за излишнего употребления алкоголя: «Нельзя пить целый год напролёт и ждать, что на тебя это не повлияет. Суть не в лишних тренировках, просто нельзя пить водку целый год и ждать, что справишься с кем-то вроде Андре».

Ковалёв парировал эту колкость со стороны тренера Уорда так: «Даже если бы то, что говорит Хантер, было правдой, то, получается, даже пьяным я могу победить Уорда, так как выиграл у него в первом бою, но просто был ограблен судьями. То есть я могу пить и побеждать Уорда. Забавно, не так ли? Но вообще это неправда, что я всё время пью. Я не пьянствую, поскольку забочусь о своём здоровье». Также Сергей подтвердил, что не сомневается в своей победе в матче-реванше: «Тем, кто думает, что победит Уорд, следует молиться за него. Он непонятно как получил чемпионские пояса, но 17 июня все увидят, как всё станет на свои места. Я закончу его боксёрскую карьеру».

После этого Уорд выразил уверенность, что оказывает психологическое воздействие на Ковалёва: «Я забрался в голову к этому парню. Когда ещё вы видели, чтобы он так себя вёл? За последние четыре месяца я узнал о нём больше, чем за 12 раундов нашего боя, из-за чего частично потерял к нему уважение». Также американец, в свою очередь, обвинил Сергея в высокомерии и гордыне и отметил, что не считает результат их первого боя ограблением Ковалёва, а следовательно ему не нужно кому-то что-то доказывать. Ну, а менеджер Уорда Джеймс Принс договорился до того, что предложил президенту России Владимиру Путину миллионное пари на исход матча-реванша, будучи уверенным в том, что его подопечный «уничтожит» россиянина.

Ожидания от повторного боя

Итак, если не случится никаких экстраординарных событий, ожидавшийся многими любителями бокса матч-реванш между Ковалёвым и Уордом должен пройти 17 июня на знаменитой арене Mandalay Bay Resort & Casino в Лас-Вегасе (штат Невада). По словам самого Сергея, чтобы согласовать все выдвигаемые стороной Уорда условия по организации повторного боя, их стороне пришлось подписать абсолютно новый контракт вместо старого, в котором уже были оговорены все условия по организации возможного рематча.

И, как заявила промоутер Ковалёва Кэти Дува, в этом новом контракте отсутствует пункт о возможности проведения ещё одного матча-реванша. Сам Сергей пока не знает, согласится ли он на третий бой с Уордом в случае своей победы 17 июня. «Давайте сначала посмотрим, как сложится второй поединок», — сказал российский боксёр. Кэти Дува считает, что матч-реванш будет популярнее первого боя. «Думаю, люди захотят узнать, станут ли парни избивать друг друга, раз они друг другу так не нравятся. Мне сразу после первого боя стало ясно — Сергей хочет вернуть пояса, поэтому мне не так уж и важно, будет ли трансляция второго боя продаваться лучше, чем первого. Но я думаю, что будет».

Поединок 17 июня, так же как и первый бой, будет транслироваться по самой престижной и коммерчески выгодной системе телевизионных трансляций PPV (плати-и-смотри) на заокеанском телеканале HBO. Телетрансляция первого поединка принесла 165 тыс. продаж по системе PPV, что вылилось в прибыль в размере $ 10,7 млн. Однако финансовыми экспертами эти показатели были признаны как неудовлетворительные для события такого масштаба. И Уорд, и Ковалёв тогда впервые боксировали в главном бою боксёрского вечера, транслировавшегося по системе PPV.

Также на ноябрьский бой было продано более 10 тыс. билетов на арену T-Mobile в Лас-Вегасе, что принесло организаторам свыше $ 3,3 млн дохода. Сергей тогда получил гонорар в размере $ 2 млн, а Андре заработал наибольший в своей карьере пэйчек в $ 5 млн. Размеры гонораров соперников за проведение матча-реванша широкой публике пока неизвестны.

Относительно же предполагаемого сценария повторного поединка пока говорить рано. Ковалёв заявил, что он внесёт коррективы в свой тренировочно-подготовительный процесс. В частности, поскольку он считает, что причиной спада его функциональных возможностей, которые в первом бою начались с 5-го раунда, стала перетренированность, то теперь он намерен вернуться к своему старому графику в две тренировки в день, вместо трёх, предшествовавших первому бою.

Ещё Сергей сказал, что пока не смотрел видеозапись ноябрьского боя с Уордом, а также заявил, что не планирует менять своего тренера Джона Дэвида Джексона. Ковалёв надеется, что исход матча-реванша с Уордом будет таким же, каким был в его рематче с канадцем Жаном Паскалем. То есть Сергей прогнозирует свою досрочную победу либо в связи с отказом соперника от дальнейшего продолжения боя, либо по причине нокаута американца. Однако не стоит сбрасывать со счетов и возможное повышение физической и функциональной готовности Уорда, так как первым боем с Ковалёвым он мог окончательно «снять ржавчину», накопившуюся у него за время длительных простоев в недалёком прошлом.
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