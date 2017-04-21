Ковалёв — Уорд — 2: война слов
17 июня состоится долгожданный реванш Сергея Ковалёва и Андре Уорда. Подготовку к нему бойцы начали с обоюдоострой словесной перепалки.
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В ожидании матч-реванша
После того как на прошлой неделе команды 34-летнего российского полутяжеловеса Сергея Ковалёва (30−1−1, 26 KO) и 33-летнего американца Андре Уорда (31−0−0, 15 KO) официально объявили о подписании контракта на проведение 17 июня в
Инициатором такой атмосферы был прежде всего Ковалёв. Однако понять Сергея можно, ведь многие эксперты и простые любители бокса придерживаются мнения, что в его первом бою против Уорда, который состоялся в ноябре прошлого года и в котором он потерял мировые титулы WBA Super, IBF и WBO, судьи весьма спорно отдали победу американцу. Однако Ковалёв ещё и апеллирует к послематчевому поведению Андре. По мнению российского полутяжеловеса, вместо того чтобы признать сомнительность своей победы, Уорд стал ею гордиться и вести себя по отношению к нему весьма высокомерно.
Тем более что Сергей по своему складу такой человек, что не будет сдерживаться в выражениях, если уверен в собственной правоте. Любители бокса хорошо знают, что Крушитель никогда не стеснялся употреблять острые слова по отношению к своим соперникам, если их поведение
Реакция на подписание контракта
4 апреля Уорд на своей странице в «Инстаграме» подтвердил договорённость о реванше с Ковалёвым, написав следующее:
Сергей отметил, что этот бой будет важнейшим в его карьере, и пообещал своим поклонникам, что они увидят в нём настоящего Крушителя, которого им не хватало в его последних поединках.
Судя по высказываниям промоутера Ковалёва Кэти Дувы, заявившей, что для её подопечного этот бой будет не ради денег, а ради возвращения титулов, сторона Сергея пошла на существенные уступки оппонентам. Да и в процессе переговоров американцы, видимо, неплохо помотали нервы Ковалёву, если вспомнить, что Уорд то заявлял о намерении повесить перчатки на гвоздь, не предоставляя Сергею рематча, то не отвечал на запросы стороны Ковалёва о начале переговоров. А теперь стало известно, что команда Андре ещё и заблокировала просьбу Кэти Дувы о назначении нейтральных судей, которые будут обслуживать
Поэтому неудивительно, что Сергей неоднократно характеризовал американца трусом, ничтожеством и другими подобными эпитетами. В одном из постов в «Инстаграме» он написал, что теперь Уорд должен носить прозвище не «Сын бога», а «Сын Ковалёва», прикрепив к нему фотографию, на которой запечатлён стоящий на коленях на канвасе американец, когда он оказался в нокдауне во время их первого боя.
А на следующий день после подписания контракта на бой Ковалёв написал в «Твиттере»: «Будь готов, ничтожество! Твоя боксёрская карьера закончится на мне». Спустя несколько дней, на первой
Уорд же заверил присутствующих, что они увидят его в июне на ринге, а также снова попросил противоположную сторону оставить теперь все отговорки дома, попутно отметив, что не видит в Ковалёве ничего страшного. В свою очередь, Сергей нелестно высказался о силе ударов оппонента: «Его удары — как пощёчины от женщины. Он не нокаутирует меня». А также добавил: «Я уничтожу его. Я люблю причинять боль оппоненту, и Уорд заслуживает этого». А ещё Ковалёв заявил, что в первой их схватке переоценил соперника: «Я переоценил Уорда в первом бою и перетренировался. Для победы в повторном бою мне хватит двух тренировок в день — утренней пробежки и вечерней работы в зале».
Продолжение «обмена любезностями»
Не преминул Сергей прокомментировать и высокомерное поведение соперника после их первого боя: «Я потерял уважение к Уорду, потому что он сейчас ходит, словно у него корона на голове. Он возносит себя до небес, поэтому он не нравится мне. Он должен был сказать, что не заслужил этих титулов, и настаивать на реванше. Но вместо этого он повёл себя как трус, при этом делая вид, что реально выиграл тот бой. Встретившись с ним первый раз после боя и увидев, как он на меня посмотрел, мне просто захотелось дать ему в морду. Мне больше нечего о нём сказать».
И здесь вместо Уорда в дело вступил его тренер Вирджил Хантер. Сначала наставник американского боксёра выразил категорическое несогласие с тем, что его подопечный не заслужил победу в первом бою: «Я брошу вызов любому, кто будет спорить со мной. Пусть покажет мне, где Ковалёв выиграл бой. Тот поединок выиграл Андре». А затем Хантер заявил, что Сергей устал во второй половине боя
Ковалёв парировал эту колкость со стороны тренера Уорда так: «Даже если бы то, что говорит Хантер, было правдой, то, получается, даже пьяным я могу победить Уорда, так как выиграл у него в первом бою, но просто был ограблен судьями. То есть я могу пить и побеждать Уорда. Забавно, не так ли? Но вообще это неправда, что я всё время пью. Я не пьянствую, поскольку забочусь о своём здоровье». Также Сергей подтвердил, что не сомневается в своей победе в матче-реванше: «Тем, кто думает, что победит Уорд, следует молиться за него. Он непонятно как получил чемпионские пояса, но 17 июня все увидят, как всё станет на свои места. Я закончу его боксёрскую карьеру».
После этого Уорд выразил уверенность, что оказывает психологическое воздействие на Ковалёва: «Я забрался в голову к этому парню. Когда ещё вы видели, чтобы он так себя вёл? За последние четыре месяца я узнал о нём больше, чем за 12 раундов нашего боя,
Ожидания от повторного боя
Итак, если не случится никаких экстраординарных событий, ожидавшийся многими любителями бокса
И, как заявила промоутер Ковалёва Кэти Дува, в этом новом контракте отсутствует пункт о возможности проведения ещё одного
Поединок 17 июня, так же как и первый бой, будет транслироваться по самой престижной и коммерчески выгодной системе телевизионных трансляций PPV (плати-и-смотри) на заокеанском телеканале HBO. Телетрансляция первого поединка принесла 165 тыс. продаж по системе PPV, что вылилось в прибыль в размере $ 10,7 млн. Однако финансовыми экспертами эти показатели были признаны как неудовлетворительные для события такого масштаба. И Уорд, и Ковалёв тогда впервые боксировали в главном бою боксёрского вечера, транслировавшегося по системе PPV.
Также на ноябрьский бой было продано более 10 тыс. билетов на арену
Относительно же предполагаемого сценария повторного поединка пока говорить рано. Ковалёв заявил, что он внесёт коррективы в свой
Ещё Сергей сказал, что пока не смотрел видеозапись ноябрьского боя с Уордом, а также заявил, что не планирует менять своего тренера Джона Дэвида Джексона. Ковалёв надеется, что исход
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