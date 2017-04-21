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https://sport.mail.ru/news/boxing/29509283/
21 апреля 2017, 16:24 | Бокс | Чемпионат.com

Адамек вернётся на ринг в бою с Хаумоно, Мастернак сразится с Силлахом

В Варшаве состоялась пресс-конференция, на которой было официально объявлено о грядущем возвращении на ринг Томаша Адамека (50−3, 30 KO), Кшиштофа Гловацкого (26−1, 16 KO) и Матеуша Мастернака (38−4, 26 KO).

Все трое проведут поединки в рамках турнира, запланированного на 24 июня на «Эрго Арене» в Гданьске, сообщает Fightnews.

Супертяжеловесу Адамеку предстоит провести бой с австралийцем Саломоном Хаумоно (24−3, 21 KO). Боксёру первого тяжёлого веса Мастернаку будет противостоять украинец Исмаил Силлах (25−3, 19 KO). Соперник «круизёра» Гловацкого пока не определён.
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