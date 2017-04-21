Фируза Шарипова: Конечно, хотелось бы завоевать титул чемпионки мира именно на родине

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Появилась информация, что Вы можете провести титульный бой в рамках выставки EXPO в Астане. От каких факторов это зависит?

— В первую очередь мы сейчас хотим выйти на контакт с представителями EXPO и обсудить этот вопрос с ними. Президент Федерации профи-бокса Ерлан Бекхожин сказал, что лучше сосредоточиться на проведении одного вечера бокса. Для нас не принципиально, проводить самостоятельный вечер или принять участие в уже запланированном. Главное, чтобы организаторы этого вечера обозначили свою позицию — хотят они видеть меня в файт-карте или нет.

А по поводу того, что у меня не такой большой рекордс, Василий Ломаченко дрался за пояс чемпиона мира уже во втором бою. Так что этот вопрос легко решается.

— А насколько для Вас важно стать первой чемпионкой мира в профессиональном женском боксе из Казахстана именно на родине?

— Конечно, хотелось бы провести этот бой дома. Я думаю, каждый боксер об этом мечтает. Моя мечта и моя цель — завоевать титул чемпионки мира и стать первой девушкой из Казахстана, которая сделает это. Для меня это не столько возможность прославиться, как чувство гордости за свою страну. Ведь благодаря этому Казахстан узнает еще большее количество людей, и это очень положительно скажется на имидже нашей страны. А представьте, как замечательно было бы провести мой первый чемпионский поединок во время такого громкого события, как EXPO-2017. Это привлекло бы дополнительное внимание не только к самому бою, но и к выставке в целом.

— Ваш менеджер Сергей Завилейский сказал, что Вы можете за лето завоевать сразу два титула: WBC International и полноценный титул WBC. Готовы к такой частоте титульных поединков?

— Я уже несколько месяцев планомерно веду подготовку именно к титульным боям. Чтобы я не застаивалась, мы провели в Москве два разминочных боя. Это делает меня ближе к моей цели, помогает набраться опыта, добавить рекордс. Со мной работают прекрасные тренеры, диетологи, я постоянно наблюдаюсь у специалистов из Клиники спортивной медицины. Конечно, я буду готова.

Ранее Шарипова поделилась информацией о том, что ее команда занимается организацией крупного вечера единоборств в Астане. На это Ерлан Бекхожин ответил, что лучше сосредоточиться на проведении одного боксерского шоу в рамках выставки EXPO, а для титульного боя у Шариповой слишком невелик послужной список. Эту ситуацию прокомментировал менеджер казахстанки Сергей Завилейский.