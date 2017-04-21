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https://sport.mail.ru/news/boxing/29508413/
21 апреля 2017, 15:24 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн: Джошуа могут вынудить отказаться от титула IBF

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн не исключает возможности того, что британец откажется от титула чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе в случае победы над Владимиром Кличко, бой с которым запланирован на 6 мая в Лондоне.

Промоутер <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Хирн</span> не исключает возможности того что британец откажется от титула чемпиона мира IBF в <span class=error>супертяжёлом</span> весе в случае победы над Владимиром <span class=error>Кличко</span> бой с которым запланирован на 6 мая в Лондоне. Увеличить
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На кону в этом бою помимо принадлежащего Джошуа титла IBF будут стоять вакантные пояса IBO и WBA Super.

Однако после этого боя IBF может обязать победителя сразиться с Кубратом Пулевым, тогда как WBA может обязать его сразиться с Лисом Ортисом.

«Вполне возможно, что ему придётся оставить вакантным один из поясов, если не удастся договориться. Я действительно не беспокоюсь о поясах. Я бы хотел, чтобы у него были все пояса, но как показал Тайсон Фьюри — это невозможно. С Энтони могло случиться то же самое, что произошло с Фьюри. У него мог быть обязательный претендент, с которым бы он не дрался и потерял пояс. Для Джошуа не было бы никаких исключений. Если будет так, то мы должны будем принять решение, которое будет лучшим для будущего Энтони», — цитирует Хирна BoxingScene.
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