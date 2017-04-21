Смогут ли «волки» занять первое место в группе? Превью к матчу «Астана Арланс» и «Чайна Драгонс»

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Если оценивать выступление «Астана Арланс» в первом раунде нынешнего сезона WSB, то все для них складывается удачно. В пяти матчах «арланы» потерпели лишь одно поражение — в прошлом туре от «Узбек Тайгерс». Практически победоносный ход позволил команде закрепиться на первой строчке «группы смерти», которая в итоге таковой для «волков» не стала.

Да, на старте сезона были опасения за клуб. В окружении боксеров из Узбекистана, России, Китая задача выхода в следующий раунд казалась тяжелой. Однако на деле вышло несколько проще. Российские бойцы в двух очных встречах не смогли ничего противопоставить «волкам». В домашнем матче был бит «Узбек Тайгерс» с плеядой олимпийцев в составе. Правда, в ответной встрече узбеки взяли реванш, нанеся «арланам» пока единственное поражение.

Также дома «Астана Арланс» легко расправился с «Чайна Драгонс», с которым и будет завершать групповую стадию.

Сейчас в активе казахстанского клуба 12 очков. Победа над китайскими боксерами принесет «арланам» еще три балла, что сделает их победителями группы С.

К слову, «Астана Арланс» уже обеспечил себе участие в плей-офф (сейчас решается вопрос только по итоговому распределению команд в группе). Единственный конкурент в борьбе за первую строчку — «Узбек Тайгерс» (9 очков), которые будут встречаться с российской командой «Патриот Боксинг Тим».

В случае проигрыша казахстанского клуба и победы «тигров» оба клуба будут иметь по 12 очков. В таком случае судьба победителя будет решаться непосредственно по дополнительным параметрам. К тому же, следует учитывать, что и проиграть можно с получением одного балла — в случае итогового счета 3:2.

Как бы то ни было, «арланам» необходимо завтра побеждать. Причем это — реальная задача, учитывая результат первой очной встречи команд.

Напомним, матчевая встреча состоится 22 апреля в Санье, Китай. Начало поединков состоится в 17:30 по времени Астаны.