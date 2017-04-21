Моминов прошел взвешивание перед завтрашним боем в США
Завтра в американском Детройте состоится вечер бокса, в рамках которого на ринг выйдет казахстанский боксер Бобиржан Моминов, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Казахстанец проведет рейтинговый бой с непобежденным американцем Дэйваном Росберри (5−0, 3КО)
Добавим, что на счету Моминова 2 боя на
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