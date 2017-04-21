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https://sport.mail.ru/news/boxing/29508160/
21 апреля 2017, 15:07 | Бокс | Sports.kz

Моминов прошел взвешивание перед завтрашним боем в США

Завтра в американском Детройте состоится вечер бокса, в рамках которого на ринг выйдет казахстанский боксер Бобиржан Моминов, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Завтра в американском Детройте состоится вечер бокса в рамках которого на ринг выйдет казахстанский боксер Бобиржан <span class=error>Моминов</span> сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Казахстанец проведет рейтинговый бой с непобежденным американцем Дэйваном Росберри (5−0, 3КО)

Добавим, что на счету Моминова 2 боя на профи-ринге, которые он завершил нокаутом в свою пользу.

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