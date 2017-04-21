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https://sport.mail.ru/news/boxing/29507651/
21 апреля 2017, 14:40 | Бокс | ИА REGNUM

Макгрегор надеется получить за бой с Мейвезером свыше $100 млн

Гонорар ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора за поединок с непобежденным боксером из США Флойдом Мейвезером составит более $100 млн, а не $75 млн. Об этом Макгрегор сообщил на своей странице в Instagram.

«Как вам нравится мой гонорар в $75 млн? На самом деле он составит более $100 млн, если мы пойдем не по консервативному сценарию, и это еще не считая моих доходов от рекламы и бизнес-проектов», — отметил ирландец.

В феврале 2017 года стало известно, что Макгрегор и Мейвезер договорились встретиться на ринге. Бой должен пройти по правилам бокса. В ноябре 2016 года 28-летний Конор Макгрегор одержал верх над американским бойцом Эдди Альваресом. Победа принесла ему титул чемпиона в легком весе, при этом, впервые в истории UFC, он одновременно являлся и чемпионом в полулегкой весовой категории. Ирландец победил в 21 поединке по правилам ММА, всего он участвовал в 24 боях.
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