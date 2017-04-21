Макгрегор надеется получить за бой с Мейвезером свыше $100 млн

«Как вам нравится мой гонорар в $75 млн? На самом деле он составит более $100 млн, если мы пойдем не по консервативному сценарию, и это еще не считая моих доходов от рекламы и бизнес-проектов», — отметил ирландец.

В феврале 2017 года стало известно, что Макгрегор и Мейвезер договорились встретиться на ринге. Бой должен пройти по правилам бокса. В ноябре 2016 года 28-летний Конор Макгрегор одержал верх над американским бойцом Эдди Альваресом. Победа принесла ему титул чемпиона в легком весе, при этом, впервые в истории UFC, он одновременно являлся и чемпионом в полулегкой весовой категории. Ирландец победил в 21 поединке по правилам ММА, всего он участвовал в 24 боях.