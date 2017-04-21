Разумно ли Котто драться с Головкиным

«По слухам, Мигель Котто вернется на ринг в июне и встретится с бойцом из 154 или 160 фунтов, чтобы завершить выдающуюся 17-летнюю профессиональную карьеру. Ему нечего доказывать — он и так будет в Зале славы бокса, но крайне любопытно, какой он выберет вариант. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления, а можно порадовать настоящих фанатов бокса. Фредди Роуч говорит, что он может встретиться с Геннадием Головкиным. Это “всё или ничего”. Но будет ли такой шаг мудрым для команды Котто? Или Фредди просто рассматривает вариант хорошего пэй-дэя без лишних рисков? По всей видимости, Котто действительно может встретиться с лучшим средневесом на планете. Так это будет или нет, мы узнаем в этом году», — пишет сайт.