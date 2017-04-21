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https://sport.mail.ru/news/boxing/29506961/
21 апреля 2017, 13:51 | Бокс | Sports.kz

Разумно ли Котто драться с Головкиным

Сайт Fightsaga.com прокомментировал потенциальный бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Мигелем Котто (40−5, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Сайт Fightsaga.com прокомментировал потенциальный бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) с <span class=error>Мигелем</span> <span class=error>Котто</span> (40−5 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«По слухам, Мигель Котто вернется на ринг в июне и встретится с бойцом из 154 или 160 фунтов, чтобы завершить выдающуюся 17-летнюю профессиональную карьеру. Ему нечего доказывать — он и так будет в Зале славы бокса, но крайне любопытно, какой он выберет вариант. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления, а можно порадовать настоящих фанатов бокса. Фредди Роуч говорит, что он может встретиться с Геннадием Головкиным. Это “всё или ничего”. Но будет ли такой шаг мудрым для команды Котто? Или Фредди просто рассматривает вариант хорошего пэй-дэя без лишних рисков? По всей видимости, Котто действительно может встретиться с лучшим средневесом на планете. Так это будет или нет, мы узнаем в этом году», — пишет сайт.

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