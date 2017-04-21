Делай как Головкин! Кто и когда выигрывал чемпионаты Азии для Казахстана

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30 апреля в Ташкенте стартует 29-й чемпионат Азии по боксу среди мужчин. Сборная Казахстана в Узбекистан отправляется в полном составе. Корреспондент Vesti.kz решил подробнее остановиться на предыдущих континентальных состязаниях с участием отечественных боксеров.

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов назвал десять боксеров, которые поедут в Ташкент, и поставил цель для команды. Не поедут на турнир Жанибек Алимханулы и Адильбек Ниязымбетов.

О своих лидерских амбициях на континенте Казахстан заявил в 1994 году, когда выиграл пять первых мест на первенстве Азии в Иране. Этот результат принес успех в общекомандном зачете турнира. «Золото» тогда выиграли:

До 48 килограммов — Булат Джумадилов;

До 63,5 килограмма — Булат Ниязымбетов;

До 67 килограммов — Нуржан Сманов;

До 71 килограмма — Канатбек Чагатаев;

До 75 килограммов — Аркадий Топаев.

Повторили успех казахстанцы через год на континентальном турнире в Ташкенте. Команда во главе с будущими олимпийскими чемпионами Василием Жировым и Ермаханом Ибраимовым выиграла половину наград высшей пробы — шесть в 12 весовых категориях.

До 51 килограмма — Булат Джумадилов;

До 54 килограммов — Бектас Аубакиров;

До 57 килограммов — Бахтияр Тилегенов;

До 63,5 килограмма — Булат Ниязымбетов;

До 71 килограмма — Ермахан Ибраимов;

До 81 килограмма — Василий Жиров.

В 1997 году чемпионат Азии проходил в Таиланде, и хозяева ринга победили в том турнире. На их счету четыре «золота». Вторыми стали боксеры Узбекистана с тремя золотыми медалями, Казахстан — третим.

До 67 килограммов — Нуржан Сманов;

До 91 килограмма — Самат Мусатаев.

20-й по счету чемпионат Азии снова собрал ведущих боксеров в Ташкенте, и в этот раз узбекские боксеры не отдали победу гостям турнира. Семь первых мест. Золотыми медалистами стали известные в будущем Руслан Чагаев и Рустам Саидов. У Казахстана два «золота» и два «серебра». В финале хозяевам ринга уступили будущие герои Олимпиады-2000 Бекзат Саттарханов (до 57 килограммов) и Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 килограмма).

До 60 килограммов — Нуржан Каримжанов;

До 71 килограмма — Ермахан Ибраимов.

Турнир 2002 года, который прошел в Малайзии, можно назвать самым неудачным. Медаль взял только Бахтияр Артаев («серебро»), а победу в состязании за Узбекистан одержал Бахыт Сарсекбаев (в 2004 году сменил гражданство и в Пекине выиграл для Казахстана единственное «золото» Олимпиады). Добавим, что тогда выиграл бой у Мануса Бунжумнонга из Таиланда на предварительной стадии соревнований казахстанец Самат Башенов. «Месть» соперника будет крайне неприятна: на Олимпиаде-2008 тайский боксер в четвертьфинале остановил самого Серика Сапиева, став серебряным призером состязания.

Галиб Джафаров (до 57 килограммов), Геннадий Головкин (до 75 килограммов), Бейбут Шуменов (до 81 килограмма) выиграли для Казахстана «золото» ЧА-2004. Причем Головкин победил в финале досрочно — во втором раунде. В итоге больше из наших соотечественников никто тогда побед не одержал, и они стали первыми в неофициальном медальном зачете. На этом же турнире был побит, казалось бы, непобедимый китаец Зоу Шимин (двукратный олимпийский чемпион): пакистанец Карим Ноуман выиграл у будущей звезды в финале со счетом 22:18.

Постолимпийский турнир 2005 года во Вьетнаме выиграли боксеры… из Пакистана. Три «золота» у них. Казахстан был не так успешен, но два из трех финалов наши соотечественники выиграли.

До 69 килограммов — Бахыт Сарсекбаев;

До 81 килограмма — Ердос Джанабергенов.

2007 год. Монголия. До финала в весовой категории свыше 91 килограмма дошел китаец Чжан Чжэлей. Правда, опытный Рустам Саидов из Узбекистана «разбил» амбициозного соперника со счетом 14:3. Через год китаец пройдет нашего Руслана Мырсатаева и станет серебряным призером домашней Олимпиады.

До 51 килограмма — Мират Сарсембаев;

До 64 килограммов — Серик Сапиев;

До 69 килограммов — Бахыт Сарсекбаев.

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит (до 91 килограмма) победил в финале ЧА-2009 китайца Ли Бина и взял «золото». Вторую золотую медаль для команды выиграл «потяжелевший» Серик Сапиев (до 69 килограммов). Китаец Чжан Чжэлей стал чемпионом состязания, и командную гонку выиграли боксеры из КНР (три первых места).

Результата «два+два» смогли добиться казахстанцы в 2011 году в Южной Корее. Финалистами состязания стали Ильяс Сулейменов (до 52 килограммов) и Рустам Сваев (до 69 килограммов). «Золото» на счету Айдара Амирзакова (до 60 килограммов) и Досжана Оспанова (свыше 91 килограмма).

Восемь финалов из десяти с участием казахстанцев на континентальном первенстве в Иордании в 2013 году. Лишь Адильбек Ниязымбетов уступил тогда в бою за «золото»: 1:2 он проиграл Ойбеку Мамазулунову из Узбекистана.

До 49 килограммов — Темиртас Жусупов;

До 60 килограммов — Берик Абдрахманов;

До 64 килограммов — Мерей Акшалов;

До 69 килограммов — Данияр Елеусинов;

До 75 килограммов — Жанибек Алимханулы;

До 91 килограмма — Антон Пинчук;

Свыше 91 килограмма — Иван Дычко.

Некоторые участники грядущего турнира в Ташкенте состязались за медали ЧА-2015 в Таиланде. Победы одержали тогда ведущие узбекские боксеры Хасанбой Дусматов (до 49 килограммов) и Бектемир Меликузиев (до 75 килограммов). Правда, Казахстан все равно выиграл пять первых мест и победил в общекомандном зачете.

До 52 килограммов — Олжас Саттыбаев;

До 69 килограммов — Данияр Елеусинов;

До 81 килограмма — Адильбек Ниязымбетов;

До 91 килограмма — Василий Левит;

Свыше 91 килограмма — Иван Дычко.

Напомним, квалификационный чемпионат Азии по боксу в Ташкенте пройдет с 30 апреля по 7 мая. Боксеры, занявшие шесть первых мест, поедут на чемпионат мира в Германию.