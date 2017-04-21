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https://sport.mail.ru/news/boxing/29505646/
21 апреля 2017, 12:43 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Чемпион WBC в супертяжелом весе рассказал о спарринге с Владимиром Кличко

Американский чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер намерен посетить бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа который пройдет на стадионе Уэмбли.

Американский чемпион в <span class=error>супертяжелом</span> весе <span class=error>Деонтей</span> Уайлдер намерен посетить бой Владимира <span class=error>Кличко</span> с <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> который пройдет на стадионе <span class=error>Уэмбли</span>. Увеличить
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Перед боем американец рассказал журналистам SkySports об одном из лучших боксерских опытов, который он испытал на своем пути к вершинам.

— Когда вы впервые спаринговали с Владимиром Кличко?

— Это было пару лет назад, перед его боем с Мариушем Вахом, он позвонил мне и я приехал.

— Каково было ваше впечатление в лагере Кличко?

— Прекрасно, у них там отличное сооружение, есть все условия для комфортных тренировок, и люди очень хорошо относились к нам, все отзывчивые. Я многому научился и наслаждался процессом тренировок.

— Сколько раз вы спариноговали?

— Больше 50-ти раундов уж точно. Я был там главным спарринг-партнером. Мы спарринговали много раундов, так много что мне казалось я должен был бы быть единственным спарринг-партнером там!

— Является ли Владимир одним из тех, кто бережет себя, и делает паузы между спаррингами?

— Ничего подобного! Он выкладывается на все 100 процентов! Нет даже на все 110!

— Вы с ним только спарринги проводите и не общаетесь?

-Ну почему же, мы очень хорошо беседовали на разные темы. Один раз даже отметили мой день рождения в их зале, они принесли мне торт и мы отпраздновали, было весело.

— Что он вам сказал, перед вашим уходом из лагеря?

— Ничего, он был занят проведением боя с Вахом. Но позже на пресс-конференции о сказал что я был его самым сильным спрарринг-партнером за все время. Для меня эти слова были очень важны, это означало что я мог конкурировать с лучшими. Кличко вдохновлял меня, и я узнал много полезного у него, не только о боксе.

Источник: SkySports.

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