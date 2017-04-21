Чемпион WBC в супертяжелом весе рассказал о спарринге с Владимиром Кличко
Американский чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер намерен посетить бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа который пройдет на стадионе Уэмбли.
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Перед боем американец рассказал журналистам SkySports об одном из лучших боксерских опытов, который он испытал на своем пути к вершинам.
— Когда вы впервые спаринговали с Владимиром Кличко?
— Это было пару лет назад, перед его боем с Мариушем Вахом, он позвонил мне и я приехал.
— Каково было ваше впечатление в лагере Кличко?
— Прекрасно, у них там отличное сооружение, есть все условия для комфортных тренировок, и люди очень хорошо относились к нам, все отзывчивые. Я многому научился и наслаждался процессом тренировок.
— Сколько раз вы спариноговали?
— Больше 50-ти раундов уж точно. Я был там главным
— Является ли Владимир одним из тех, кто бережет себя, и делает паузы между спаррингами?
— Ничего подобного! Он выкладывается на все 100 процентов! Нет даже на все 110!
— Вы с ним только спарринги проводите и не общаетесь?
-Ну почему же, мы очень хорошо беседовали на разные темы. Один раз даже отметили мой день рождения в их зале, они принесли мне торт и мы отпраздновали, было весело.
— Что он вам сказал, перед вашим уходом из лагеря?
— Ничего, он был занят проведением боя с Вахом. Но позже на
Источник: SkySports.
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