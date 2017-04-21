Серик Сапиев: Бой Шариповой на EXPO — это актуально
Олимпийский чемпион,
экс-глава казахстанского боксерского клуба «Астана Арланс», депутат Мажилиса Парламента Казахстана Серик Сапиев поделился с редактором портала AllFight.Ru мнением о том, насколько актуален поединок первой девушки в казахстанском профи-боксе Фирузы Шариповой в рамках выставки EXPO-2017 в Астане.
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— Насколько актуален бой Фирузы Шариповой на EXPO?
— У нас в Казахстане, как известно, Фируза Шарипова — первая девушка в профессиональном боксе. Достаточно много людей ее уже знает. В Казахстане ждут вечера бокса и хотят вживую посмотреть выступление Фирузы Шариповой. Все читают новости и, конечно, хотят вживую ее увидеть. Я думаю, это актуально. Если будет
— Стоит ли провести для этого отдельный вечер бокса или, как отметил президент Федерации
— Даже не знаю. Организаторы уже сами будут решать. Но я думаю, что не обязательно проводить еще одно отдельное шоу, а включить Фирузу в тот вечер бокса, который пройдет именно в рамках выставки EXPO.
— На бой Геннадия Головкина в рамках EXPO выделялась сумма более 10 миллионов долларов. В связи с тем, что этот бой не состоится, стоит ли потратить эти средства на организацию титульных боев в рамках выставки других казахстанских боксеров?
— Действительно, предполагалось выделение крупной суммы для проведения этого боя, но в итоге решили не тратить такую большую сумму. И, конечно, эти деньги будут направлены в другое русло, в Астане в рамках EXPO будут проведены вечера профессионального бокса. И как раз можно сделать так, чтобы Фируза Шарипова попала туда. Я думаю, она должна быть включена в
Ранее Шарипова поделилась информацией о том, что ее команда занимается организацией крупного вечера единоборств в Астане. На это Ерлан Бекхожин ответил, что лучше сосредоточиться на проведении одного боксерского шоу в рамках выставки EXPO, а для титульного боя у Шариповой слишком невелик послужной список.
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