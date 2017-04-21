— Насколько актуален бой Фирузы Шариповой на EXPO?

— У нас в Казахстане, как известно, Фируза Шарипова — первая девушка в профессиональном боксе. Достаточно много людей ее уже знает. В Казахстане ждут вечера бокса и хотят вживую посмотреть выступление Фирузы Шариповой. Все читают новости и, конечно, хотят вживую ее увидеть. Я думаю, это актуально. Если будет какой-то вечер бокса, то, конечно, было бы хорошо, чтобы организаторы позаботились об участии Фирузы.

— Стоит ли провести для этого отдельный вечер бокса или, как отметил президент Федерации профи-бокса Казахстана Ерлан Бекхожин, стоит сконцентрироваться на одном мероприятии?

— Даже не знаю. Организаторы уже сами будут решать. Но я думаю, что не обязательно проводить еще одно отдельное шоу, а включить Фирузу в тот вечер бокса, который пройдет именно в рамках выставки EXPO.

— На бой Геннадия Головкина в рамках EXPO выделялась сумма более 10 миллионов долларов. В связи с тем, что этот бой не состоится, стоит ли потратить эти средства на организацию титульных боев в рамках выставки других казахстанских боксеров?

— Действительно, предполагалось выделение крупной суммы для проведения этого боя, но в итоге решили не тратить такую большую сумму. И, конечно, эти деньги будут направлены в другое русло, в Астане в рамках EXPO будут проведены вечера профессионального бокса. И как раз можно сделать так, чтобы Фируза Шарипова попала туда. Я думаю, она должна быть включена в файт-кард. Фируза у нас один из боксеров с высоким рейтингом и претендующая на пояс. Я думаю, организаторы позаботятся об этом.

Ранее Шарипова поделилась информацией о том, что ее команда занимается организацией крупного вечера единоборств в Астане. На это Ерлан Бекхожин ответил, что лучше сосредоточиться на проведении одного боксерского шоу в рамках выставки EXPO, а для титульного боя у Шариповой слишком невелик послужной список.