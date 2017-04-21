Сауль Альварес: Сила Головкина меня не пугает

«Я этим не впечатлен. Каждый мой соперник был хорошо подготовлен и пребывал в отличной форме. Меня это вообще не пугает. Я также очень хорошо готовлюсь, у меня хорошая “физика” и я сильный боец. С 15 лет я боксировал с теми, кто был крупнее и сильнее меня и никогда никого не боялся. Бой с Чавесом для меня не подготовка к Головкину, а просто очередной поединок. Я не думаю о других боксерах», — приводит слова Канело Boxingscene.com.